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İkinci el online oto pazarında satışlar ve fiyatlar yükseldi

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında ekim ayı satışları, eylül ayına kıyasla yüzde 6 artarak 121 bin 149 oldu- İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında fiyatlar bir önceki aya göre ortalama yüzde 5,4 artarken, fiyat artışı yılın başından bu yana ise yüzde 14 oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Kasım 2021 11:30
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İkinci el online oto pazarında satışlar ve fiyatlar yükseldi

- Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, ekimde bir önceki aya göre yüzde 6 artarken, araç fiyatları yaklaşık yüzde 5,4 yükseldi.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında ekim ayı satışları, eylül ayına kıyasla yüzde 6 artarak 121 bin 149 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu.

Geçen yılın ekim ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 42, Ocak-Ekim 2020'ye göre ise yüzde 27 azaldı.

Ekimde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.

- Ekimde ilana çıkan araçların yüzde 51'i satıldı

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 239 bin 319 ile eylüle göre yüzde 12 azaldı. İlana çıkan araçların yüzde 51'i satıldı.

Bu yılın 10 aylık döneminde ikinci el online pazarında 2 milyon 970 bin 762 adet tekil ilan yayınlanırken, ilanı yayınlanan araçların yüzde 44'ü satıldı.

- Hibrit otomobil satışı 1.466 adet

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, ekimde en yüksek payı 76 bin 372 satış ve yüzde 63,04 payla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 41 bin 336 satış ve yüzde 34,12 payla benzinli, 1.466 satış ve yüzde 1,21 payla hibrit otomobiller takip etti.

Otogazlı otomobillerin payı 1.357 satışla yüzde 1,12 ve elektrikli otomobillerin payı da 618 satışla yüzde 0,51 olarak belirlendi.

Ekim ayında 39 bin 921 adetle en çok C segment araç satıldı. C segmentinden sonra en çok satış 22 bin 412 adetle B segmentinde gerçekleşti.

2021 Ekim ayında 2.el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok 12 bin 994 adet ile 4 yaş ve 11.603 adetle 5 yaş araçların satışı gerçekleşti. Bu da pazarın yüzde 20'sini oluşturdu.

- Fiyatlar 10 aylık dönemde yaklaşık yüzde 14 arttı

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İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 1.200 varyantın 15 farklı model yılındaki 39 bin 105 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, ekimde ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 5,44'lük fiyat artışı gözlendi.

Bu yılın 10 aylık döneminde ortalamada yüzde 13,8'lik fiyat artışı belirlenirken en çok fiyat artışı 17,9 puanla hafif ticari araç grubunda gerçekleşti. Bunu, 15,7 puanla A ve 14,1 puanla B segmentleri izledi.

- İnternetten kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyor.

Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar, satış olarak kabul ediliyor.

#ikinci el# İkinci el online oto# ikinci el oto
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