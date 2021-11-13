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Bakan Özer: Genç işsizlik oranını emin adımlarla düşüreceğiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çatalca'da İSO Gelecek Meslek Liselerinde Hatıra Ormanı'nda fidan dikimine katıldı. Törende konuşan Özer, "Türkiye'deki kronik bir problem olan genç işsizlik oranını emin adımlarla düşüreceğiz ve meslek liseleriyle geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşasında çok önemli bir mesafeyi hep birlikte alacağız." dedi

Kaynak : DHA
Eklenme : 13 Kasım 2021 13:32
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Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın Gişeleri mevkiinde İstanbul Sanayi Odası tarafından, 'İSO Gelecek Meslek Liselerinde Hatıra Ormanı' oluşturuldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 150 meslek lisesi öğrencisi ile burada fidan dikti. Hatıra ormanına toplamda 20 bin fidan dikildiği belirtildi. Fidan dikimi öncesinde konuşan Bakan Özer, pandemi sürecinde meslek lisesi öğrencileri tarafından üretilen yüz koruyucu siperlikleri, solunum cihazları ve maskelerin önemine dikkat çekti.

Bakan Özer, "İstanbul'da mesleki eğitimin güçlendirilmesi yönünde çok önemli adımlar attık. Başlangıçta küçük mütevazı başlangıçlarla başladık. Sonra giderek proje çeşitlenmeye, filizlenmeye, yeni üretmeye, yeni projeleri tetiklemeye başladı. Geldiğimiz noktada İstanbul'un çok önemli bir kısmında İstanbul Sanayi Odamızda mesleki eğitimi yeniden yola koyduk. Türkiye'nin sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin umudu olması yönünde çok önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Artık geçmişte olduğu gibi iş dünyamız, işverenlerimiz, mesleki eğitim mezunlarının olmasını beklemiyorlar. Müfredatı birlikte güncelliyoruz. Öğrencilerimizin işletmede beceri eğitimlerini birlikte planlıyoruz. Öğretmenlerimizin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini birlikte planlıyoruz. İstihdamda öncelik sağlamaya çalışıyoruz. Geçmişten gelen hasarları da önemli oranda telafi etmenin ve yeniden umutları yeşertmenin mutluluğu bugünkü yüz 20 bin öğrencimize ait olan hatıra ormanının çok sembolik bir anlamı var. Artık şu üç yıllık deneyimde hiçbir kırgınlık olmadan her gün kapasiteyi arttırarak iş birliğimizi güçlendirdik. Türkiye'de meslek liselerini bunu fidanla taçlandırıyoruz. Buradaki her bir fidan bir öğrencimizi temsil ediyor. Hakikaten bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitimde işverenin iş gücü piyasasıyla en verimli iş birliklerimizi geliştirdiğimiz iş birliklerinden birisi oldu. İnşallah çok daha iyi noktalara hep birlikte götüreceğiz. " dedi.

Bakan Özer şöyle devam etti:

"Gelinen noktada meslek lisesi Türkiye'nin sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye'nin 81 ilinde çok iyi noktalara gelmeye başladı. 81 ilde vermiş olduğumuz, eğitim verdiğimiz tüm alanlarda, sektörlerde çok güçlü iş birlikleri başladık. Yeniden şekillendirmeye başladık ve inşallah bu atılan adımlarla artık Türkiye'deki kronik bir problem olan genç işsizlik oranını emin adımlarla düşüreceğiz ve meslek liseleriyle geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşasında çok önemli bir mesafeyi hep birlikte alacağız. Biz sizlere eleman yetiştiriyoruz. Dolayısıyla tüm süreçlerde hep birlikte olmamız lazım. Bakın Covid-19 salgını süresinde ön plana çıkan en önemli şey üretim oldu. Paranızın olması tek başına yeterli değil. Üretemediğiniz zaman paranız olsa bile satın alabilmeniz mümkün değil. Bu sıralarda oturan, arkada oturan o kıymetli öğrencilerimiz sağlıklarını bir kenara bıraktılar ve sizler için maskeden dezenfektana yüz koruyucu siperlikten videolar cihazına, solunum cihazına, maske makinesine kadar tüm ihtiyaç olan noktaları, ürünleri çok kısa sürede üretebildiler. Ben bu vesileyle bu güzel öğrencilerimize bu fedakarlıklarından dolayı da en içten şükranlarımı sunuyorum. Aslında Covid-19 salgını süresinde mesleki eğitimin göstermiş olduğu üretim performansı yıllardan beri meslek liselerinin kırılan onurlarının tamirine vesile oldu. Özgüvenlerini yerine getirdi. 'Biz üretebiliriz ben meslek lisesi öğrencisi olarak sadece iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağı değilim, aynı zamanda Covid-19 salgını gibi olağanüstü koşullarda devlet ve milletimin yanında olan bir kara gün dostuyum' diyebildiler. Bu çok anlamlı bir mesaj. İnşallah meslek liselerimizde üretim kapasitesini artırarak iş gücü piyasasından talep etmiş olduğu beceri ve yetkinliklerde donanımlarda öğrencilerimizi yetiştirerek sanayimizin, iş dünyamızın çok daha güçlü hale gelmesini sağlamış olacağız."

#bakan özer# genç işsizlik# emin adım
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