Belediye, eğitim imkanı bulamayan kız öğrencilere umut oldu

Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan ve eğitim desteği göremeyen öğrencilerin üniversiteye hazırlanmasına yönelik öğrenim desteğini sürdürüyor.

Kırsaldan gelen kız çocukları, alanında uzman eğitimcilerin verdiği kurslarla Konukevi Kız Yurdunda üniversite sınavına hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı 170 kişi kapasiteli yurtta kız çocuklarının barınma ve yemek gibi ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor.

Alanında uzman öğretmenlerce Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına yönelik branş dersleri verilen yurtta öğrenciler, rehberlik ve psikolojik danışmanlarla imtihanlara motive ediliyor.

Dersliklerin yanı sıra kütüphane, bilgisayar ve satranç odası bulunan yurtta, kalan öğrenciler bir yandan ders çalışırken bir yandan da stres atma imkanı buluyor.

Büyükşehir Belediyesince tüm ihtiyaçları karşılanan öğrencilere ders kaynakları da temin ediliyor.

Yurtta kalan Nazlıcan Filiz, öğretmenlik hayaliyle kısıtlı imkanlarla köyde ders çalıştığını söyledi.

Kız çocuklarına ücretsiz barınma ve üniversiteye hazırlık kursu imkanı sunan yurtta kalmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Filiz şöyle konuştu:

"Beklentilerimizin karşılandığı bir yer olduğunu düşünüyorum. Sınava hazırlanan her öğrenci uygun bir ders çalışma ortamı arar. Burada da ders çalışma ortamının bulunduğunu düşünüyorum."

Mizgin Ekin de eğitmenlerin kendileriyle yakından ilgilendiğini belirterek, "Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz bize aile gibi yaklaşıyor. En iyi şekilde görevlerini yapmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Anaokulu öğretmeni olmak istediğini dile getiren Ekin, kendisi gibi hayalleri olan öğrenciler yetiştirmek istediğini anlattı.

Okumak için mücadele ettiğini dile getiren Habibe Keleş ise yurdun kendilerine büyük katkılar sunduğunu aktardı.

Ders dışındaki sosyal aktivitelerin kendilerini motive ettiğini vurgulayan Keleş, "Yurt enerjisi yüksek insanlarla dolu, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız çok uyumlu. Eğlenceli bir yer burası. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz." dedi.

Keleş, çevresine faydalı bir insan olmak için derslerine özenle çalıştığını sözlerine ekledi.