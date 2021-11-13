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Mühendisliği bıraktı, tamircilik yapıyor

Bursalı mühendis, mesleğini bıraktı, şimdi tamircilik yapıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Kasım 2021 15:49
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Mühendisliği bıraktı, tamircilik yapıyor

Yalova Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliğinden mezun olan Mehmet Doğan (29), 3 ay bir firmada mühendis olarak çalıştıktan sonra işten ayrıldı. Üniversite hayatından itibaren gönül verdiği bisiklet sporu üzerine bir şeyler yapmak isteyen genç mühendis, kendine bir bisiklet tamirhanesi açtı. Tamirhaneyi aynı zamanda kafeye döndüren mühendis girişimci, burada bisiklet tamiri için gelen müşterilerine çay ve kahve servisi yapıyor. Bisiklet tamirhanesinin kahve olarak hizmet verdiğini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. Mühendisin tamirhanesine Bursa'nın her noktasından vatandaşlar bisikletlerini tamir ettirmek için getiriyor. Müşteriler burada bisikletleri tamir olurken çay ve kahvelerini yudumluyor.

Yalova Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliğinden mezun olduğunu ifade eden Mehmet Doğan, "Üniversitede bisikletle tanıştım. Bu tutkumdan vazgeçemedim. Mezun olduktan sonra 3 ay bir iş yerinde mühendis olarak çalıştım, ama mühendisliği bıraktım. Kendime tamirhane açtım. Burada bisikletleri tamir ederken gelen müşterilerime kafeye dönüştürdüğüm tamirhanemde çay ve kahve hizmeti veriyorum. Burada tamirhane ve kafeyi aynı mekanda işletiyorum. Bursa'da böyle bir mekana ihtiyaç vardı. Biz buraya gelen bisikletçilerin burada rahat etmesini istedik. Ben mühendis olduğum için bisikletlerini tamir ve bakım için getirenlerin içi rahat. Ben bu sektörde iyi bir hizmet verebileceğimi düşünüyorum. Bisiklet bakımını 100 liraya yapıyorum. Buraya çok kaliteli bisikletler geliyor" dedi.

#Mehmet Doğan
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