AK Parti'li Yazıcı'dan 'Teşkilat Akademisi' eğitiminde ders
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Kırıkkale'de partisinin Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nca düzenlenen 'Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı'na katıldı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 13 Kasım 2021 16:01
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 'Bu hikayenin kahramanı sensin' temasıyla düzenlenen eğitimin açılışına katılarak, 'AK Parti Demokrasi Yolculuğu ve Lider' konulu ders verdi. Basına kapalı gerçekleştirilen eğitime; AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Başkanı Mustafa Kaplan ve partililer katıldı. 2 gün sürecek programda, çeşitli konularda partililere eğitim verilecek.