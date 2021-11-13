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'FETÖ ile mücadele etmezsek bağdaş kurup otururlar tepemize'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, "Eğer biz onlarla mücadele etmezsek yarın bir gün FETÖ'cüler gelip bağdaş kurup otururlar tepemize. Eğer o kötülerle mücadele etmezsek PKK'nın sempatizanları, onlara destek verenler, onlara güç verenler gelir otururlar tepemize." dedi.<

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Kasım 2021 16:02
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'FETÖ ile mücadele etmezsek bağdaş kurup otururlar tepemize'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, "Eğer biz onlarla mücadele etmezsek yarın bir gün FETÖ'cüler gelip bağdaş kurup otururlar tepemize. Eğer o kötülerle mücadele etmezsek PKK'nın sempatizanları, onlara destek verenler, onlara güç verenler gelir otururlar tepemize." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de Kocasinan Belediyesince yaptırılan Yenişehir Spor Salonu'nun hizmete açılış töreninde, kente yaptıkları hizmetlere değinerek, yeni tesisin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'de son yıllarda terörle mücadelede önemli mesafe alındığını belirten Özhaseki, PKK terör örgütünün 50 yıldır bu ülkede yuvalandığını söyledi.

Bu örgütün 5-6 sene önce çukur eylemleri yapıp, "Biz bu ülkeyi böleceğiz, öz yönetim ilan ettik, T.C. giremez" dediğini anımsatan Özhaseki, o çukurların arkasında da eli silahlı, Amerika'dan, Avrupa Birliği ülkelerinden destek almış, satılmış karaktersizler olduğunu belirtti.

Bunların, Türk askerine kalleşçe pusu kurduğunu kaydeden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Ne oldu? Allah'a hamdolsun şehirleri, dağları temizledik. O yuvalarını başlarına yıktık. Ülke içerisinde neredeyse terörist bırakmadık. Ülke dışında da şimdi operasyona başlıyoruz. Ülke dışında operasyon yapma izni istiyoruz, büyük bir kısım 'evet' diyor ama içeride iki tane parti 'hayır, gidemezsiniz' diyor. 'Niye gidemiyoruz kardeşim?' diyoruz, '2 sene istediniz yetkiyi' diyor. Bahaneye bakar mısınız? Gidip orada biz Kandil'i ve diğer bunların yuvalandıkları yerleri, evlatlarımızın katillerinin başına yıkacağız, onların tepesine indireceğiz ama izin verme noktasında bile, 'PKK'yı küstürmeyelim, HDP'yi küstürmeyelim, yarın bir gün ittifak yapacağız, onlardan oy alacağız' diye çıkarcı bir anlayış var. Yani terör, Meclis'ten destek alıyor."

Terör örgütü FETÖ'nün de bu ülkede 50 yıldır yuvalandığına ve en hassas oldukları din üzerinden milleti, genelde de fakir ve fukaranın çocuklarını kandırdığına dikkati çeken Özhaseki, Kur'an ve sünnet çizgisinin dışında, FETÖ denen şizofrenin güya kerametlerine inandırıp, sapkın bir yola sokup, en sonunda da ihtilal denemesine giriştiklerini hatırlattı.

Herkesin bunu gördüğünü dile getiren Özhaseki, "Böyle bir bela ile uğraşmak gerekmiyor mu? Gerekiyor. Onları hem devletten temizlemek hem de içimizde ıslah etmek gibi bir görevimiz varken yine ne yazık ki onlarla şehirlerde toplantılar yapıp, 'merak etmeyin biz size sahip çıkacağız' diyen bir ana muhalefetimiz var. Son derece üzüntü verici bir hadise. Tabi 'KYK mağdurları' falan filan denildiği için millet de gerçekten mağdur zannediyor. Öyle bir kılıf içerisinde söylüyorlar." diye konuştu.

Özhaseki, terör örgütü DEAŞ belası ile Türkiye dışında uğraşan başka ülke olmadığını söyledi.

Batılı ülkelerin, bu örgütü bahane edip, gelip orada toplandıklarını, o sapkınlarla sadece Türkiye'nin uğraştığını kaydeden Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Envai çeşit örgütle, yurt dışından onların destekçileriyle uğraştığımız bir ortamda bir taraftan da Türkiye'yi büyütmeye, geliştirmeye, insanlarımızın refahını artırmaya azimle devam ediyoruz. Bu yolda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'in iradelerine saygı duyuyorum. 'Allah razı olsun' diye bir birey olarak da dua ediyorum. Sonuna kadar da dua etmeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Allah bu dirliğimizi, birliğimizi bozdurmasın. Bu bayrağımızı göklerden indirmesin. Bunlarla mücadele etmeliyiz. Bir taraftan devlet olarak, hükümet olarak, başta Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bey olmak üzere. 'Allah razı olsun' diye dua ederken, ciddi şekilde mücadele ettiklerini, sonuna kadar da bu mücadeleyi sürdürdüklerini her yerde ifade etmeliyiz. Eğer biz onlarla mücadele etmezsek yarın bir gün FETÖ'cüler gelip bağdaş kurup otururlar tepemize. Eğer o kötülerle mücadele etmezsek PKK'nın sempatizanları, onlara destek verenler, onlara güç verenler gelir otururlar tepemize. Sonra da bizler dizlerimize vururuz. O yüzden hem onlara karşı uyanık olacağız hem mücadele edeceğiz hem de bir taraftan hizmet edeceğiz."

Özhaseki'nin konuşmasının ardından spor salonu hizmete açıldı.

#AK Parti# Mehmet Özhaseki# kayseri
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