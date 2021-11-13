İsmail Kahraman'a tahsis edildiği öne sürülen araçla ilgili açıklama

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bir sayın milletvekilinin sosyal medya hesabından paylaştığı şekilde, eski Meclis Başkanı Kahraman'a iddia edilen modelde bir araç tahsisi söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

Meclis Başkanlığı tarafından, önceki dönem Meclis başkanlarının tamamına araç tahsisi yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu araç, siyasi parti grup başkanlarına ve başkanvekillerine tahsis edilen araçlarla aynı özelliklere sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde söz konusu paylaşımda belirtilen marka ve modelde kiralık bir araç bulunmamaktadır. Ayrıca yine söz konusu paylaşımda yer alan, aylık yakıt tahsisi ile ilgili iddia da gerçeği yansıtmamaktadır."

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski Meclis Başkanı olması hasebiyle, TBMM Başkanlığı tarafından İsmail Kahraman'a tahsis edilen binek araç, fiyatıyla dudak uçuklatan Audi A8 marka otomobil mi?" diye sormuştu.