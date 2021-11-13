Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan'a küfür tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Biga Belediye Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

''Bu millete pranga vuracaklarını sananları kendilerini en güçlü hissettikleri zaman zelil eden kahramanların soyunun tükenmeyeceğini göstermeyi sürdüreceğiz. İkide bir 'erken seçim' diyorlar, sizden bir şey olmaz. Yetişemediğiniz üzüme koruk diyorsunuz.

''HEP BİRLİKTE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN YANDAŞLARI''

Bu zihniyet sadece yatırım düşmanı olmanın ötesinde ülkesinin ve milletinin düşmanıdır. CHP, İP, HDP, hep birlikte terör örgütü PKK'nın yandaşlarıdır. Bunlar onlarla beraber yol yürüyor. Biz de Cumhur İttifakı olarak MHP ile yolumuza devam ediyoruz. Biz bu vatanı milleti sevenlerle beraberiz.

MUHALEFETE KANAL İSTANBUL TEPKİSİ

Yerlisi ve yabancısıyla tüm yatırımcıları tehdit ederek ülkemizin kalkınmasını engellemek için canhıraş bir gayret içindeler. Açık söylüyorum bu zihniyet, sadece yatırım düşmanı olmanın ötesinde doğrudan ülkesinin ve milletinin düşmanıdır.

KARADENİZ'DE DOĞALGAZ KEŞFİ

Karadeniz'deki doğalgazı milletimizin hizmetine sunacağız. Doğalgaz çıktığı andan itibaren vatandaşımızın menfaatini de gözeteceğiz.

LÜTFÜ TÜRKKAN AÇIKLAMASI

Şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlara milletim hesabını sandıkla sormakla kalmayıp onları sokağa çıkamaz hale getirecektir. Şehitlerimize bu saygısızlığı yapanı dokunulmazlığını kaldırmak üzere Meclis'e gönderdik. Ülkesine saldıranlara diyorum ki taktiğiniz önünüze gelene saldırmaksa o yumrukları millete değil gelin bize savurun.''