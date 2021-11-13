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Haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Koca:"30 Ekim-5 Kasım arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Kasım 2021 17:57
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 30 Ekim-5 Kasım'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları Ankara'da düşerken İstanbul ve İzmir'de arttı.

Bakan Koca'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 30 Ekim-5 Kasım'da her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (23-29 Ekim) İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 olarak kayda geçmişti.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne ve Giresun olduğunu belirtti.

İllere göre 30 Ekim-5 Kasım'da her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

İl Adı Sayı
Adana 252,80
Adıyaman 147,68
Afyon 125,52
Ağrı 56,22
Aksaray 74,70
Amasya 373,18
Ankara 287,04
Antalya 68,83
Ardahan 161,19
Artvin 169,91
Aydın 57,46
Balıkesir 410,79
Bartın 262,84
Batman 28,05
Bayburt 68,37
Bilecik 339,71
Bingöl 166,45
Bitlis 52,14
Bolu 420,26
Burdur 160,99
Bursa 396,41
Çanakkale 246,70
Çankırı 308,17
Çorum 365,01
Denizli 175,33
Diyarbakır 63,42
Düzce 376,57
Edirne 198,64
Elazığ 168,04
Erzincan 305,42
Erzurum 105,50
Eskişehir 247,29
Gaziantep 112,89
Giresun 310,66
Gümüşhane 164,43
Hakkari 47,06
Hatay 211,59
Iğdır 117,23
Isparta 145,58
İstanbul 307,40
İzmir 69,61
Kahramanmaraş 323,41
Karabük 536,50
Karaman 169,07
Kars 121,09
Kastamonu 421,39
Kayseri 169,69
Kırıkkale 311,80
Kırklareli 272,85
Kırşehir 292,95
Kilis 234,61
Kocaeli 481,71
Konya 122,89
Kütahya 230,97
Malatya 149,35
Manisa 221,35
Mardin 28,08
Mersin 194,78
Muğla 59,45
Muş 30,65
Nevşehir 159,04
Niğde 202,17
Ordu 487,92
Osmaniye 417,28
Rize 239,29
Sakarya 381,05
Samsun 339,58
Siirt 29,90
Sinop 358,03
Sivas 190,28
Şanlıurfa 72,71
Şırnak 11,34
Tekirdağ 281,85
Tokat 433,04
Trabzon 334,89
Tunceli 342,75
Uşak 193,27
Van 27,32
Yalova 499,55
Yozgat 154,14
Zonguldak 444,52
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