Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan illerimiz
Bakan Koca: 30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan illerimiz açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Kasım 2021 18:04
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan illerimizi açıkladı.
İşte Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;
30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun.