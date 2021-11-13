Ak Parti'li Vekil: İstifa ettim ama beni vazgeçirdiler

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da yayın yapan Edessa TV'nin canlı yayın konuğu olduğu programda çeşitli konulara ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında geçtiğimiz aylarda partisinden istifa ettiğini ancak Şanlıurfa milletvekilleri Kasım Gülpınar ve Ahmet Akay'ın kendisini ikna ederek istifa kararından vazgeçirdiklerini ifade etti.

Konuşmasında Şanlıurfa Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı işlerden de bahseden Ahmet Eşref Fakıbaba konuşmasını şöyle sürdürdü: "Benim için Türk, Kürt, Alevi, Sünni herkes kardeştir. Birdir. Bakın, Diyarbakır'dan sonra ikinci cemevini Şanlıurfa'da ben açtım" dedi. Programın devamında siyasi konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Fakıbaba, geçtiğimiz aylarda partisinden istifa ettiğini açıklayarak, Şanlıurfa milletvekilleri Kasım Gülpınar ve Ahmet Akay'ın kendisini ikna ederek istifa kararından vazgeçirdiklerini de bildirdi. Fakıbaba, "AKP ile doku uyuşmazlığı olanlar var. 2014'den sonra Şanlıurfa'nın kimyası değişti. Bazı isotçular Ak Parti'den istifa etmemi istiyor" dedi.

Tehditler beni yıldıramaz, asla boyun eğmem

AKP Milletvekili Fakıbaba, sosyal medya hesabından televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle kendisine yönelik baskı ve tehditler bulunduğunu ifade eden bir paylaşım yaptı. Fakıbaba yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandıı:

"Dün akşam katıldığım TV programında yaptığım açıklamalardan rahatsız olanların tehdit ve baskılarına asla boyun eğecek bir insan değilim. Suç duyurusunda bulundum ve konunun takipçisi olacağım. Haksızlığa karşı durmaktan, adaleti savunmaktan asla geri durmayacağım."