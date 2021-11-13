İstanbul'da oto galerisine silahlı baskın: Aynı aileden 3 ölü
İstanbul Bağcılar'da bir oto galerisine düzenlenen silahlı baskında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Kasım 2021 19:00
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre aynı aileden 3 kişi öldü.
Saldırı saat 17.30 sıralarında gerçekleşti. Bir araç ile gelen saldırganlar otomobil galerisinde bulunanlara kurşun yağdırdı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre Cemal, Polat ve Engin D. hayatını kaybetti.
Polis, geldikleri araçla kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.