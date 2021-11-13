Hatay'da zırhlı askeri araç devrildi: 5 yaralı

Erbaş, Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi açılışında ok attı

Antalya'da toplu açılış törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ok atmadaki hünerlerini sergiledi. Türkiye Diyanet Vakfı olarak yurt içi ve dışında birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Erbaş, "Sadece Türkiye Diyanet Vakfının değil, milletimizin kurduğu yüzlerce vakfın hem ülkemizde hem de ülke dışındaki gönül coğrafyasında yapmış olduğu hizmetler, milletimizin ne kadar büyük olduğunu, cömert olduğunu tanıtmak anlamına geliyor." dedi.