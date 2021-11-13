Dinlenme odalı 'Boğaz Köprüsü'

Sivas'ın Kızılkavraz köyü yakınlarında bulunan, Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yapıldığı tahmin edilen köprü Kızılırmak Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlıyor.

Köprünün her iki yakasında, ayak kısımları içinde 3 oda da yer alıyor.

Bu odalarla tarihte, bölgeden geçen yolculara dinlenme ve sığınma imkanı sunulduğu tahmin ediliyor.

Köprünün, üzerindeki 1525 tarihli kitabeden Osmanlı Devleti zamanında onarıldığı anlaşılıyor.

102 metre uzunluğa sahip, 'Boğaz Köprüsü' ismini ise Kızılırmak'ın iki yakasını birbirine bağlamasından alıyor.

Köprü hakkında bilgi veren sanat tarihçisi Yunus Budaktaş, Sivas'ın Selçuklu döneminde Anadolu'nun en önemli ticaret merkezlerinden olduğunu belirtti.

Budaktaş, "Anadolu ticareti için önemli bir kentimiz. Şehirde ticaretle ilgili mimari faaliyetlerin yoğun şekilde olduğu tarihte görülüyor. Boğaz Köprüsü de ticari faaliyetlerin yürütüldüğü kervansaray yolları üzerine kurulmuş olan tarihi bir köprüdür" dedi.

Köprünün tarihi ile ilgili kaynaklarda iki farklı görüş bulunduğunu söyleyen Budaktaş, "Malzeme ve teknik bakımından Orta Çağ'a ait olduğu düşünülüyor. Başka bir görüşte, köprünün üzerindeki kitabedeki 1525 tarihi, köprüyü 16'ncı yüzyıla tarihlememize neden oluyor ancak bu 1525 tarihi köprünün yapım tarihi mi yoksa onarım tarihi mi bununla ilgili kesin bilgi yok" diye konuştu.

'ODALAR KAPATILMIŞ DURUMDA'

Köprünün, kervanların geçiş güzergahına kurulduğunu söyleyen Budaktaş, "Tarihi köprülerde bögeden geçenlere, görevlilere dinlenmeleri için barınma ve sığınma odaları inşa edilirdi. Boğaz Köprüsü'nde de bu odalardan var. Tabii onarımlar sonucunda odalar kapatılmış, günümüze özgün haliyle ulaşamamış" şeklinde konuştu.