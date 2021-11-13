Mersin'de kayıp Müslüme'yi arama çalışmalarında 4'üncü gün

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Mersin Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'ne göçen, Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da, konaklayacakları çadırı kurduktan sonra kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark etti. Çadırın önünde oynarken ortadan kaybolan minik kızı bulamayan aile, yardım istedi. Denizden 75 metre yükseklikteki dağlık ve ormanlık alanda kayıp kızı bulmak için bölgeye Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 2 uçak ve insansız hava araçları sevk edildi. Hava araçları bölgeyi tararken, karadan 5 jandarma timi, 1 komando timi, AFAD, AKUT, itfaiye ve sağlık ekipleri, arama faaliyetlerini sürdürüyor. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarında iz takip ile kadavra köpekleri de kullanılıyor.

KAÇIRILMA İHTİMALİ DE DEĞERLENDİRİLİYOR

Jandarma ekipleri, bölgede arama çalışmalarını yürütürken bir taraftan da olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. Ekipler, bugüne kadar dağlık bölgedeki 10 kilometrekarelik alanın taranmasına rağmen hiçbir ize ulaşılamayınca minik kızın kaçırılma ihtimalini de değerlendirmeye aldı. Bölgenin sarp kayalık ve ağaçlık olduğu, bu nedenle Müslüme'nin, çadırların olduğu alandan çok fazla uzaklaşma ihtimalinin bulunmadığı üzerinde duruluyor.

JANDARMA İNSANLI KEŞİF UÇAĞI İLE ARAMA

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı koordinesindeki ekipler, Müslüme'yi aradıkları bölgeleri işaretleyerek, çemberi daraltmaya çalışıyor. Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ile aramalara destek verilirken çalışmalar, havadan ve karadan yürütülüyor. JİKU ile irtibata geçen ekipler, havadan taranan alan hakkında bilgi alıyor.

Ailenin yakını Sarıkeçililer, Türkmenler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Yağal, büyük üzüntü içinde olduklarını belirterek, "Arama en geniş şekliyle yapılıyor. Devletin bütün imkanları burada. Havadan ve karadan gerek arama ekipleri gerekse gönüllü halk şu anda aranmadık bir yer bırakmadılar. Üzülerek söylüyorum ki şu ana kadar bir ize rastlayamadık. 'Kaçırıldı' diyemeyiz belki ama insan olarak aklımıza geliyor. Bu çevrede 3 saat içinde bulunmayınca 'Bu çocuk nereye kaybolabilir, nereye gidebilir, ne kadar mesafe uzaklaşabilir?' aklımıza ihtimaller geliyor fakat 'Şöyle olmuş' diyemeyiz. Bulunamayınca da 'Acaba kaçırıldı mı ki' diyoruz ama bundan öte bir şey bilemiyoruz" dedi.