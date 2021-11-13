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Ara tatili fırsat bildiler: Rezervasyonlar yüzde 20 arttı

Hafta sonu tatillerinin de dahil edilmesiyle 9 günü bulan ara tatilde başta havaların sıcak gittiği Antalya olmak üzere sahil bölgeleri ile Kapadokya, Pamukkale, Abant'ta hareketlilik yaşanıyor. Turizm kenti Antalya'daki otellerin rezervasyon oranı yüzde 20 artarken otel doluluk oranı da yüzde 70'leri buldu.

Kaynak : DHA
Eklenme : 13 Kasım 2021 23:37
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Ara tatili fırsat bildiler: Rezervasyonlar yüzde 20 arttı

Türkiye genelinde 18 milyon öğrenci, 1.2 milyon öğretmenin 22 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacağı 9 günlük ara tatil, 2021 yılının da son tatil fırsatı olarak özellikle sahil bölgelerde ciddi bir talep oluşturdu. En yoğun ilgiyi havaların sıcak olduğu Antalya görürken Akdeniz ve Ege sahil kentleriyle, tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle öne çıkan tatil yörelerinde de hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, 12 Kasım Cuma günü okulların 9 gün ara tatile girmesiyle birlikte Türkiye genelinde birçok tatil bölgesi ve yakın illerde 1-2 veya 3-4 günlük tatil hareketliliği başladığını açıkladı. Dokuz günlük tatilin bazı bölgelerde otellerin kapanma sürecini aralık ayına taşımasını sağladığı anlatan Çorabatır, bu yılın son tatil fırsatı olması nedeniyle, çocuklarıyla birlikte ailelerin hem sahil kentlere hem de yakın illere yönelik hareketliliğinin gözlendiğini söyledi. Çorabatır, sahil kentler dışında Kapadokya, Abant, Sandıklı, Sapanca, Yedigöller gibi tarihi, doğal, termal ve kültürel değerlerle öne çıkan bölgelerin de ilgi gördüğünü dile getirdi.

YAZDAN KALMA GÜNLERDE TATİLCİLERİN DENİZ KEYFİ

Hafta sonu tatillerinin de dahil edilmesiyle birlikte 9 günü bulan ara tatil için rezervasyonlar günler öncesinden yapıldı. Antalya'nın Serik ilçesi Belek bölgesindeki otellerin rezervasyon oranları yüzde 20 arttı. Özellikle yazdan kalma günler yaşayan Antalya'ya gelen tatilciler deniz ve havuzda vakit geçirmeye başladı.

Ara tatil için bölgedeki beş yıldızlı bir otele 9 yaşındaki çocuğuyla gelen Arzu Sak, "Bu mevsimde havanın güzel olduğu hala sıcak olan Antalya'ya geldik. Oteli çok beğendik. Keyifli zaman geçiriyoruz. Otelin büyük olması ve imkanın fazla olması da çocukları cezbediyor" dedi.

Fuat Mert Kallı da (9), ara tatil için otele ailesiyle birlikte geldiğini söyleyerek, "Havuza girmeyi seviyorum. En sevdiğim spor cimnastik. Oyun alanını da seviyorum. Tatil bitince zor sınavlarım var. Öncesinde tatil yapmak lazım" dedi. Başar Oğuzhan Muratlı da (9), "Aktivitelerden memnunum. Çok yoruldum okulda, biraz dinlenelim. Yeniden enerjik bir şekilde tatil bitince okula gideceğim" diye konuştu.

Geçen sezona göre rakamların oldukça sevindirici olduğunu belirten otelin operasyon müdürü Levent Mecit ise, "Çocuklara yönelik etkinliklerimiz var. Onlar için spor etkinlikleri var. Sadece kafa dinlemek isteyen küçük misafirlerimiz deniz ve havuzu değerlendiriyor. Bizi rezervasyon için arayanlar mutlaka aktiviteleri soruyordu. Tercihlerini ona göre yapıyorlar. Ara tatil için yüzde 20 oranında misafir yoğunluğumuz arttı. Otellerdeki doluluk oranı da bugünden itibaren yüzde 70'leri gördü" dedi.

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