Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
YÖNETMELİK
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Disiplin amirleri
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6 - (1) 15/3/2011 tarihli ve 27875 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı yürütür.