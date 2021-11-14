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MEB, fizyoterapist ve aşçı alımı sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığının fizyoterapist ve aşçı, aşçı yardımcısı sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Kasım 2021 00:30
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MEB, fizyoterapist ve aşçı alımı sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı başvurusu 25 Ekim tarihinde başlayan ve 5 Kasım'da sona eren personel alımı sürecinde sözleşmeli fizyoterapist pozisyonunda 260, sözleşmeli destek personeli pozisyonunda (aşçı, aşçı yardımcısı) ise 5.872 istihdam edeceğini açıklamış ve sonuçları 12 Kasım'da ilan edeceğini duyurmuştu. Ancak bu takvime uyulamamıştı.

MEB, fizyoterapist ve aşçı alımı sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek fizyoterapist ve aşçı alımı yerleştirme sonuçları bu gece yarısı itibariyle belli oldu.

MEB personel alımı sonuç sorgulama ekranı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları belli oldu. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarına 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli yerleştirme sonuçlarına 'http://pbs.meb.gov.tr/sonuc'dan ulaşabilirsiniz.

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#meb# fizyoterapist# aşçı alımı
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