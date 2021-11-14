Bu ile yurt dışından geleceklere karantina ya da aşı zorunluluğu getirildi

Şampiyon öğretmen! Dünya onu ve başarılarını konuşuyor
Şampiyon öğretmen! Dünya onu ve başarılarını konuşuyor
Milyonların gözü yeni asgari ücrette! İşçi ve işveren ne istiyor?
Milyonların gözü yeni asgari ücrette! İşçi ve işveren ne istiyor?
Hükümetin ekonomideki 5 aşamalı sosyal planı
Hükümetin ekonomideki 5 aşamalı sosyal planı
Ermeni kökenli kaymakam ataması ya da oluşturduğu şaşkınlık
Ermeni kökenli kaymakam ataması ya da oluşturduğu şaşkınlık
MEB, fizyoterapist ve aşçı alımı sonuçlarını açıkladı
MEB, fizyoterapist ve aşçı alımı sonuçlarını açıkladı
Kovid-19 sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkiledi
Kovid-19 sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkiledi
Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı
Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek
Cam, metal ve plastik ürünlerdeki ücret iadesinin detayları netleşti
Cam, metal ve plastik ürünlerdeki ücret iadesinin detayları netleşti
Bakan Yanık'tan engelli vatandaşlara 'atama' müjdesi
Bakan Yanık'tan engelli vatandaşlara 'atama' müjdesi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
İstanbul'da oto galerisine silahlı baskın: Aynı aileden 3 ölü
İstanbul'da oto galerisine silahlı baskın: Aynı aileden 3 ölü
Ak Parti'li Vekil: İstifa ettim ama beni vazgeçirdiler
Ak Parti'li Vekil: İstifa ettim ama beni vazgeçirdiler
Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan illerimiz
Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan illerimiz
Haftalık vaka sayıları açıklandı
Haftalık vaka sayıları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan'a küfür tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan'a küfür tepkisi
TBMM 8 bilişim personeli alacak. İlanda alacakları ücretler de belirtildi
TBMM 8 bilişim personeli alacak. İlanda alacakları ücretler de belirtildi
İkinci el online oto pazarında satışlar ve fiyatlar yükseldi
İkinci el online oto pazarında satışlar ve fiyatlar yükseldi
İsmail Kahraman'a tahsis edildiği öne sürülen araçla ilgili açıklama
İsmail Kahraman'a tahsis edildiği öne sürülen araçla ilgili açıklama
Covid-19'u atlatanlar tek tek takip altında
Covid-19'u atlatanlar tek tek takip altında
Camilerde normal saf düzeninde namaz kılınmaya başlandı
Camilerde normal saf düzeninde namaz kılınmaya başlandı
'Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize yaklaştığımızın ispatıdır'
'Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize yaklaştığımızın ispatıdır'
Bakan Özer: Genç işsizlik oranını emin adımlarla düşüreceğiz
Bakan Özer: Genç işsizlik oranını emin adımlarla düşüreceğiz
Eski vekilin baldızı ve eşi evlerinde bıçaklı saldırıya uğradı, hayatını kaybetti
Eski vekilin baldızı ve eşi evlerinde bıçaklı saldırıya uğradı, hayatını kaybetti
'Tehlike geçmiş değil, tatil dönüşü vakalar artabilir'
'Tehlike geçmiş değil, tatil dönüşü vakalar artabilir'
Sosyal medya fenomenleri dolandırıcılıktan tutuklandı
Sosyal medya fenomenleri dolandırıcılıktan tutuklandı
Bülent Arınç'tan DEVA Partisi'ne KHK ziyareti
Bülent Arınç'tan DEVA Partisi'ne KHK ziyareti
Rüşvet operasyonunda belediye personeli dahil 3 zanlı tutuklandı
Rüşvet operasyonunda belediye personeli dahil 3 zanlı tutuklandı
İçişleri Bakanlığı 25 Kariyer Uzmanı alacak. Maaşları ve atanma şartları...
İçişleri Bakanlığı 25 Kariyer Uzmanı alacak. Maaşları ve atanma şartları...
Ek gösterge ile maaşlar yüzde 25 artacak
Ek gösterge ile maaşlar yüzde 25 artacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bu ile yurt dışından geleceklere karantina ya da aşı zorunluluğu getirildi

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı 40 Saylı karar neticesinde Samsun'a yurt dışından bazı ülkelerden gelecek kişilere PCR test sonucunun ibrazı, en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğinin belgelenmesi ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenlerin ise ikametgahlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınmalarına karar verildi. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi adına ise uçak ve gemi mürettebatı, gemi adamı ile tır şoförleri PCR ve karantina uygulamasından muaf tutulmasına karar verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Kasım 2021 06:52
Yazdır
Bu ile yurt dışından geleceklere karantina ya da aşı zorunluluğu getirildi

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. maddesine istinaden Samsun Vali Vekili Şevket Cinbir başkanlığında Korona virüse (COVID-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplandı. Toplantıda Covid-19 salgınının yeni varyantlarının Türkiye'ye girişinin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın E-89780865-153-18513 sayılı genelgesi doğrultusunda alınması gereken tedbirlerin görüşüldü. Görüşmeler neticesinde Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgının seyrinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nca getirilen yeni teklifleri içeren E-89780865-153-18513 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda toplanmış ve yeni tedbirlerin 15 Kasım 2021 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere Samsun genelinde uygulanmasına karar verdi.

Birçok ülkeden gelen yasal zorunluluk

Alınan kararlar kapsamında yapılan açıklamada, "Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan ülkemize gelen kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucunun ibrazı gerekmektedir. Yine Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan doğrudan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılanlardan? Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyenlerin (tam aşılı) ülkemize girişte karantina uygulamasından muaf tutulmalarına, Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenlerin ise? İkametgahlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınmalarına, karantina sürecinin 10. gününde PCR testine tabi tutulmalarına, 10. gün yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantinalarının sonlandırılmasına, 10. günde PCR testi yaptırmayanların 14 gün süreyle karantinada tutulmalarına, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan güncel pandemi rehberleri doğrultusunda hareket edilmesine, belirtilen ülkelerden ebeveynleri ile birlikte yolculuk yapmak kaydıyla ülkemize giriş yapacak 12 yaşından büyük ve 18 yaşından küçük olup tam aşılı olduğunu belgeleyemeyen gençlerin ise 72 saat öncesinde alacakları negatif PCR test sonucu ile uçuşa kabul edilmelerine, bu kişiler için ikametlerinde tekrar PCR testi uygulanmasına, PCR test sonucu negatif çıkanlar karantina uygulamasından muaf tutulmalarına, yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümlerinin saklı olmasına karar verilmiştir" denildi.

Uçak ve gemi mürettebatı, gemi adamı ile tır şoförleri PCR ve karantinadan muaf tutulacak

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkede bulunduğu anlaşılan kişilerin ülkeye girişlerine ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı'nın 13940 sayılı genelgesi ile getirilen hükümlerin uygulanmasına aynen devam edilmesine, İran ve Mısır'dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazının veya Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini gösterir aşı kartının talep edilmesine, iİlk üç maddede sayılanlar dışında diğer ülkelerden gelenlerden tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde? Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmemesine ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmamasına, bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazının istenilmesine, 12 yaş altındaki çocukların ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulmalarına, dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak-gemi mürettebatının, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamlarının ve tır şoförlerinin SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulmalarına, yukarıdaki maddeler çerçevesinde ülkemize girişlerde talep edilecek aşı sertifikası, PCR/Antijen test sonucu gibi belgelerin havayolu ve deniz yolu ile gelen yolcular ile kara/demir yolundan toplu taşıma araçlarıyla gelen yolcular için yolculuk öncesinde çıkış ülkesinde, taşıyıcı şirket tarafından kontrol edilmesine, belgesi olmayanların sefere kabul edilmemesinin sağlanmasına, belgesi olmayanların sefere kabul edilmesinden ötürü ortaya çıkan sorumluluğun taşıyıcı şirket tarafından karşılanmasına, Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişiler, varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilmelerine, Bu kapsamda gelen kişilerin; test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilmesine, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi doğrultusunda tedavilerinin yapılmasına, Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişilerin kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile izolasyona alınmalarına ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda izolasyon koşullarının sonlandırılmasına, bu kişilerden delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin izolasyon koşullarının 14. günün sonunda PCR testi yapılmaksızın sonlandırılmasına, sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak vatandaşlarımızdan? Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğini belgeleyenler ile girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz edenlerin ülkemize girişlerine izin verilmesine, yukarıdaki maddede belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlarımıza sınır kapılarında PCR testi uygulandıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilmesine ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmalarının sağlanmasına, bu şekilde ülkeye girişlerine izin verilen vatandaşlarımızın, uygulama esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenecek şekilde varış noktalarında karantinaya alınmalarına ve negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edene kadar izolasyonlarının sürdürülmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Valilikten yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Yukarıda belirtilen tedbirlerin Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız ile Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde uygulanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre söz konusu Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

#samsun# karantina# aşı# yurt dışı
Ermeni kökenli kaymakam ataması ya da oluşturduğu şaşkınlık
Ermeni kökenli kaymakam ataması ya da oluşturduğu şaşkınlık
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek
Cam, metal ve plastik ürünlerdeki ücret iadesinin detayları netleşti
Cam, metal ve plastik ürünlerdeki ücret iadesinin detayları netleşti
'Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı' başarıyla tamamlandı
'Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı' başarıyla tamamlandı
Camilerde normal saf düzeninde namaz kılınmaya başlandı
Camilerde normal saf düzeninde namaz kılınmaya başlandı
Belediye, eğitim imkanı bulamayan kız öğrencilere umut oldu
Belediye, eğitim imkanı bulamayan kız öğrencilere umut oldu

Bu Habere Tepkiniz

Doçent unvanı alan araştırma görevlisi tez danışmanlığı yapabilir mi?

Doçent unvanı alan araştırma görevlisi tez danışmanlığı yapabilir mi?

Yükseköğretim kurumlarında, doçent unvanı alan ve öğretim üyesi harici kadrolarda görev yapan öğretim elemanlarının tez danışmanlığı görevini yürütmesinde sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Hacettepe üniversitesi e-Devletten alınan belgeleri kabul etmiyor!

Hacettepe üniversitesi e-Devletten alınan belgeleri kabul etmiyor!

Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanı kadrolarına başvurularda e-devletten alınan karekodlu belgeleri kabul etmeyeceğini, teslim edilecek belgelerin aslı veya onaylı sureti olmasını istedi.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Doktor öğretim üyesi atamasında, dekan jüri üyesi olabilir mi?

Doktor öğretim üyesi atamasında, dekan jüri üyesi olabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, zorunluluk içeren durumlar haricinde dekanın doktor öğretim üyesi atamalarında jüri üyesi olarak yer almasını hukuka aykırı buldu!
Belediye Başkanlığı, sosyal medya hesabından vatandaşı engelleyebilir mi?

Belediye Başkanlığı, sosyal medya hesabından vatandaşı engelleyebilir mi?

Ankara İdare Mahkemesi, belediye başkanlığının sosyal medya hesaplarından gerçek kişilerin engellenmesinin davacının kamusal alana katılmaktan dışlanması ve siyasi görüş temelinde ayrımcılığa uğraması anlamına geldiğini belirtti ve iptal kararı verdi.
Psikologların fiili hizmet zammı hakkı kaldırıldı

Psikologların fiili hizmet zammı hakkı kaldırıldı

SGK Başkanlığı, Sağlık Bakanlığının bildirimi üzerine psikologlarına fiili hizmet zammından yararlanama haklarının iptal edildiğini belirtti.
İstifa eden sözleşmeli personel, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?

İstifa eden sözleşmeli personel, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?

İstifa eden infaz ve koruma memuru, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?
OHAL'den dönen memurların özlük hakları ile ilgili 'mahsup' ayrıntısı!

OHAL'den dönen memurların özlük hakları ile ilgili 'mahsup' ayrıntısı!

Danıştay: OHAL'den dönenlerin elde ettiği gelirler alacaklarından düşülsün
Devlet Memurların Yer Değiştirme Yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik yapılmıştır?

Devlet Memurların Yer Değiştirme Yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik yapılmıştır?

Bu günkü Resmi Gazete'de "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklik yürürlüğe girmiştir.
İnfaz koruma başmemurlarına amirlik yetkisi

İnfaz koruma başmemurlarına amirlik yetkisi

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimine dair yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre, müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarında idare memuru amirlik yapacak ama idare memurunun da yokluğu halinde infaz koruma başmemurları kurumların amiri olabilecektir. İkinci müdürlerden hangisinin müdürlüğe vekalet edeceğine de müdür karar verecek
Görevden uzaklaştırılan avukat, 'vekalet ücretlerini' alabilir mi?

Görevden uzaklaştırılan avukat, 'vekalet ücretlerini' alabilir mi?

Kamu avukatları 'görevden uzaklaştırma döneminde' hakettikleri vekalet ücretlerini tahsil edebilir mi?
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
Erbaş, Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi açılışında ok attı

Erbaş, Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi açılışında ok attı

Antalya'da toplu açılış törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ok atmadaki hünerlerini sergiledi. Türkiye Diyanet Vakfı olarak yurt içi ve dışında birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Erbaş, "Sadece Türkiye Diyanet Vakfının değil, milletimizin kurduğu yüzlerce vakfın hem ülkemizde hem de ülke dışındaki gönül coğrafyasında yapmış olduğu hizmetler, milletimizin ne kadar büyük olduğunu, cömert olduğunu tanıtmak anlamına geliyor." dedi.
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Kitabında Atatürk'e hakaret mi etti?

Kitabında Atatürk'e hakaret mi etti?

Nobelli yazar Orhan Pamuk son kitabı 'Veba Geceleri' kitabında Atatürk'e ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiğine yönelik suçlamalara ilk kez yanıt verdi. İşte o açıklama...