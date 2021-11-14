Geleceğin mesleği drone kameramanlığı

Drone'ların çekimlerde büyük avantajlar sunduğunu belirten uzmanlar, drone kameramanlığının sadece geleceğin değil günümüzün de önemli mesleklerinden biri olduğunu vurguluyor.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Can Diker, drone kameramanlığının sinema ve televizyon sektöründe geniş alanlarda kullanıldığını belirterek "Drone kullanıcıları aynı zamanda drone pilotu olarak da tanımlanıyor. Sinemanın yanı sıra askeri alanda, tarım alanlarının kontrolünde, ulaşılamayan arazilerin haritalandırılmasında ve inşaat sektörü gibi pek çok alanda drone kameraları kullanılıyor. Drone kameramanları geleneksel kameramanlara oranla çok daha yüksek ücretlerle çalışabiliyor" dedi.

ÖMER TEMÜR