Milyonların gözü yeni asgari ücrette! İşçi ve işveren ne istiyor?

TİSK'in Genel Sekreteri Akansel Koç, yaptığı açıklamada "İki aydır işveren, işletmeler ve çalışanların nabzını tutmaya çalışıyoruz. Mevcut istatistikler doğrultusunda yol haritamızı belirliyoruz. Komisyonun ilk toplantısında taleplerimizi kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Yüzbinlerce üyesiyle işgücü sendikaları içinde önemli bir konuma sahip olan Hak-İş'in Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, "Günümüz koşullarında çalışanların asgari değil, geçim ücretine ihtiyacı var. Bu ülkeden kazanan iş insanlarının bunu göz önünde bulundurarak, daha cömert davranmalarını istiyoruz" çağrısında bulundu.

OLAĞANÜSTÜ BİR SÜREÇ

Toplantıda enflasyonun altında bir rakamın konuşulmasının söz konusu bile olmayacağını ifade eden Akansel Koç, dünya ekonomilerinde olağanüstü bir süreç yaşandığını göz ardı etmediklerini söyledi.

Gelişmiş ülke ekonomilerinin bile yüksek enflasyon kıskacına girdiğine dikkat çeken Koç, şunları kaydetti: "Çalışanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine küçük de olsa bir katkı sunmak istiyoruz. Tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız dengeli ve adil bir asgari ücretin belirlenmesine katkı sunmak." Karara bağlanacak asgari ücretin Türkiye'nin en büyük toplu iş sözleşmesi olduğunu söyleyen Arslan, "Bu tutar belirlenirken yüksek enflasyonun yarattığı hayat pahalılığı ve ekonomik koşullar dikkate alınmalıdır. 2022 çalışanlar için zor bir sürece işaret ediyor. Kimseyi zorda bırakmayacak bir rakam üzerinde anlaşılmasını istiyoruz" dedi.

KAYIT DIŞI UYARISI

Asgari ücrette yaşanacak yüksek artışın kayıt dışını artıracağı yönündeki görüşleri de değerlendiren Mahmut Arslan, özellikle bunun küçük işletmeler için risk yarttığına dikkat çekti.

Arslan, bu durumun bir yandan devletin gelirlerini azaltırken bir yandan da çalışanı sosyal güvenlikten mahrum bırakma tehlikesi yarattığına vurgu yaptı. Kayıt dışının arzulanan bir durum olmadığını belirten Koç ise "Böylesi dönemlerde kayıt dışının tetiklendiğini görüyoruz. İnşallah böyle bir durum söz konusu olmaz. Ülke bizim ülkemiz, işçi bizim işçimiz. Olağanüstü bir süreçten geçerken tüm tarafların üstüne düşeni yapmasını istiyoruz" diye konuştu. Koç, 2016'dan itibaren verilen asgari ücret işveren desteğinin 2022'de devam etmesinin işveren için önemine değindi.

12 BİN İŞVERENİ TEMSİL EDİYOR

2 milyon çalışanı bulunan 12 bin işvereni ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bulunan TİSK üyeleri ülke ihracatına yüzde 60 katkı sunuyor. Yaşanmakta olan olağanüstü sürecin işvereni de olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Akansel Koç, "Enerji fiyatlarında yaşanan büyük artış ve navlun maliyetlerinin tarihi zirveye çıkması işverenleri zora sokuyor. Biz tüm kesimlerin sesi olarak masaya oturacağız" dedi.

VERGİDE KADEMELİ DÜŞÜŞ ÖNERİSİ

Çalışan üzerindeki vergi yükünün yüksekliğine dikkat çeken Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan dengenin korunmasının önemine ve hükümetin çeşitli teşviklerle süreci katkı sunması gerektiğine vurgu yaptı.

İşveren üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi çağrısında bulunan TİSK Genel Sekreteri Koç, bir kerede bu yüklerin kaldırılmasının söz konusu olmayacağını ifade ederek, "Yükün kademeli düşürülmesinden yanayız. Bu yıl bunu Türk-iş'le ortak bir öneri olarak belirledik. Sendika ile ortak aldığımız ve üzerinde mutabık kaldığımız bir öneridir. Bunun değerlendirilmesi işveren için büyük bir önem taşıyor" diye konuştu.

FERİDE CEM