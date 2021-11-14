Yerli aşı, 3 bin gönüllü bekliyor

Pandemiyle mücadelede artık süreci belirleyen en önemli etken aşı. İki doz aşı olanların hatırlatma dozlarını olması gerektiği bir döneme girerken, yerli ve milli aşı TURCOVAC'ın onay alması ve tescillenmesi için gönüllü çalışmaları da devam ediyor.

Yerli aşının şu ana kadar yapılan çalışmalar sonucunda etkili olduğunun kanıtlandığına dikkat çeken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Şu an aslında aşımız hazır ve kullanılabilir. Ama aşı ve ilaç geliştirdiğinizde prosedür gereği onay almanız ve tescillemeniz gerekiyor. Biz artık son aşamadayız ve faz 3'ü tamamlayıp, yüksek rakamda gönüllüye ulaşıp, sonuçlarını yayınladığımızda tescillenecek. Tescillenip onay alındıktan sonra piyasaya çıkacak, ardından seri üretime geçilecek. O yüzden gönüllü sayımızın artması ve aşımızın onay alması önemli" şeklinde konuştu.



Türkiye'nin yetişkin yaş grubu aşılamada büyük bir iş başardığını söyleyen Yiyit, "18 yaş üstünde aşılama oranımız şu an yüzde 90. Aşı oranına rağmen yerli aşı için yeterli gönüllü bulmakta sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Gönüllü çalışmalarında hatırlatma dozu olarak da TURKOVAC olunabileceğini belirten Yiyit, "İki doz aşı olmamış ya da Kovid-19 geçirmemiş 18 yaş üstü vatandaşlara ihtiyaç var. Hiç aşı olmamış ve hasta olmamış bireylerin de gönüllü olmasını bekliyoruz. Çünkü ancak onlar gönüllü olursa bu aşı tescillenecek. Normalde hedef 43 bin kişinin gönüllü olmasıydı ama henüz o rakamdan çok uzağız. Üçüncü doz olarak bu aşıyı olmayı kabul eden vatandaşlarımızdan da 3 bin kişi aşılanırsa acil kullanım onayı alınacak. Eğer vatandaşlarımız gönüllü olurlarsa hem kendi ülkemiz adına bir gururun altında imzaları olacak hem de dünyanın sağlığına inanılmaz bir katkı sunmuş olacaklar" diye konuştu.



DİLAN KAYA