'Satışlarda, imza aşamasında cayan çok sayıda ev sahibi var'

İEKO Başkanı Aşa, konut fiyatları ve kira bedellerindeki aşırı artışın nedenlerini değerlendirdi.

Aşa, konut fiyatlarında anlık değişimlere değindiği konuşmasında, mal sahiplerinin satış sırasında son anda vazgeçtiğini ya da fiyatları yükselttiklerini belirtti. Bu durumun emlakçıları etkilediğini söyleyen Aşa, konu hakkında çok sayıda şikayet aldıklarını açıkladı.

Aşa, yüksek konut fiyatları hakkında yaptığı değerlendirmede, özellikle satılık evin fazla olmamasının, yeni inşaatın yapılmamasının ve inşaat maliyetlerinin artmasının konut fiyatlarının yükselmesine sebep olduğunu belirtti. Kentsel dönüşümün yavaş gitmesi nedeniyle konut üretiminin azaldığını vurgulayan Aşa, bu durumun doğal olarak fiyatlara yansıdığını açıkladı.