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'Gram altın fiyatlarında kısa vadede düşüş olacak'

Altın fiyatları dolar kuru ve Ons fiyatları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memiş beklentilerin aksine altın fiyatlarına düşüş olacağını söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Kasım 2021 09:27
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'Gram altın fiyatlarında kısa vadede düşüş olacak'

Altın haftanın son işlem gününde de yükselişini sürdürdü. Gram altın 600 lira seviyesine çok yaklaştı. Altının gramı şu sıralar 595-598 TL arasında seyrediyor. Altın yatırımcısı yaşanan bu gelişmelerden memnun olsa da uzmanlar temkinli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor. Altın fiyatlarındaki son gelişmeleri değerlendiren piyasa uzmanı İslam Memiş, dolarda bir miktar geri çekilme yaşanacağını belirterek, altının da bu çekilmeden nasibini alacağını söyledi.

İşte İslam Memiş'in Merkez Bankası'nın son politika faizini belirleme toplantısında faiz indirimi alması sonrası rekordan rekora koşan altın için yeni analiz ve değerlendirmeleri;

ALTIN VE DOLAR YORUMU
Hem döviz kurlarında yaşanan fiyatlamaları hem de gram altın vs emtia fiyatlarında yaşanan fiyatlamaların artık enflasyonda alakalı olduğunu direkt olarak görmüş olduk. Dolar kuru Cumhuriyet tarihinde yüksek seviyesi olan 9.98 lira seviyesinin üzerinde. Gram altın TL fiyatı 564 seviyesinden haftaya başladı ve bu yükselişini 597 lira seviyesine kadar devam ettirdi. Gümüşün gramı 8 liranın üzerinde devam ediyor. Ons altın 1812-1817 dolar seviyesini kırdı ve 1868 dolar seviyesine kadar çıktı. Ons Gümüş, 25 doların üstünü test etti. Yeni alışacağımız olay şu; dolar endeksi ile dolar varlıklarıyla emtia fiyatlarının yükselişi artık bundan sonra beraber devam edebilir. Dolar varlıkları yükseliyor, emtia varlıkları baskılanacak diye bir durum artık söz konusu değil. Geçici enflasyon yalanının ortaya çıkmasının ardından enflasyon fiyatlaması yavaş yavaş başladı."

ONS ALTINDA 2 BİN DOLAR VURGUSU
"Altının ons fiyatı her ne kadar 1868 yükselse de kısa vadede kar satışlarının gelmesiyle geri çekilecektir. Özellikle 1810-1800 bandına kadar geri çekilebilir. O yüzden bu düşüşler orta ve uzun vadeyi göz önünde bulunduran yatırımcı için alım fırsatı sunacaktır. Enflasyon fiyatlaması karşısında Ons altında yeni zirveler görebiliriz. Yıl sonuna kadar 1900 dolar üzerine ataklar gerçekleştirmesi sürpriz olmayacak. 2022'nin ilk çeyreğinde Ons altında 2 bin dolar seviyesinin üstüne ataklar görebiliriz. Kısa vadeli son düşüşlerin ardından hızlı yükselen bir Ons altın olacağını tahmin ediyorum. Gümüşün ons fiyatı her ne kadar 25 dolara çıkarak burada tutunmaya çalışsa da aşağı yönlü bir trend görüyoruz. 23,65 seviyesine kadar bu gerileme sürebilir. Gümüşün Ons fiyatında ben daha pozitif bir seyir bekliyorum. 24 dolar ve altındaki rakamlar yatırımcısı için iyi alım fırsatları sunabilir. 26 ve 28 dolar seviyesi kırıldığında 30 dolar seviyesi görülebilir, hatta 2022'nin ilk çeyreğine gelmeden de 40 dolar seviyesini deneyebilir."

''DOLARA BAĞLI OLARAK ALTINDA ÇEKİLME BEKLİYORUM''
"Altının gram fiyatı, dolar ve Ons altın tarafından büyük destek gördü. Aynı hafta yükseliş gerçekleştirdi. Dolar/TL kurunda teknik olarak geri çekilme bekliyorum. Beraberinde Ons altın ve gram altın fiyatlarında da bir geri çekilme yaşanmasını muhtemel bir sonuç olarak bekliyorum. Gram altında 575 TL destek seviyesi olarak önümüze çıkıyor. Gümüşün gramında 7,50 TL seviyesi destek seviyesi. Bu seviyeleri takip etmeye sürdüreceğiz. Merkez Bankası'nın Kasım ayı PPK kararının dolar kuru ve gram altında etkili olacaktır. Faiz indirimlerine devam etmesi durumunda dolar çift hanelere çıkacağından gram altın ve gram gümüş fiyatlarında yeni rekorlar görebiliriz. Yıl sonunda gram altında 600 TL, gram gümüşte 10 TL seviyesinin gerçekleşeceği öngörüm devam ediyor."

#islam memiş
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