Serap Paköz'e 1 milyon liralık iftira davası! Cinayetle suçlanan adam masum çıktı

Antalya'da yaşayan Hüseyin Bademci (51), kendisine zorla senet imzalatmak suçladığı Cevat Demir'le davalık oldu. Bu süreçte kaybolan Demir'in ailesi Star TV'deki 'Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde' adlı programa katıldı.

Kayıp adamın 3 ay sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. Ancak programda haftalarca Demir ile husumetli olduğu algısı yaratılan Bademci, cinayet şüphelisi olarak anıldı.

Bademci'nin adı, soyadı, oturduğu adresi açık açık konuşuldu. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Bademci, iftira atarak kendisini hedef haline getirmekle suçladığı sunucu Serap Paköz'e 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

AYLARCA EVDEN ÇIKAMADIM

Bademci dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Aşiret çocuğu olan Cevat Demir'in ailesinden birinin bana zarar vermesinden korktuğum için aylarca evden çıkamadım. Cinayetle bir ilgim olmamasına rağmen hedef gösterildim, hayatım zindana döndü."

- NESLİHAN KESKİN