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Örnek uzlaştırma kararı: Üniversiteli kız öğrencilere burs karşılığında taraflar el sıkıştı

İstanbul'da 'hakaret' ve 'basit tehdit' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında taraflar, üniversitede okuyan kız öğrencilere 10 bin lira burs ödenmesi şartıyla uzlaşarak anlaştı. Soruşturma uzlaşma ile dava açılmadan sonuçlanırken, örnek teşkil eden uzlaşma kararına ilişkin konuşan Cumhuriyet Savcısı Cengiz Apaydın, "2016 yılında 15 bin dosya uzlaşmayla sonuçlandı. Bu rakam 2020 yılında 222 bine kadar çıktı. Biz uzlaşmada büyük bir başarı elde ettik" diyerek uzlaşan taraflara teşekkür etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Kasım 2021 10:39
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Örnek uzlaştırma kararı: Üniversiteli kız öğrencilere burs karşılığında taraflar el sıkıştı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'hakaret' ve 'basit tehdit' suçlarından yürütülen bir soruşturmada dosya, suçun uzlaştırma kapsamında olması dolayısıyla Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Görevlendirilen uzlaştırmacı Özge Fidan'ın görüştüğü müşteki Erkan Güneş ile şüpheli Muhammet Başal, uzlaşma teklifini kabul etti. Müşteki Erkan Güneş, şüpheli Muhammet Başal'dan üniversitede okuyan 5 kız öğrencinin her birine 2 bin lira olmak üzere toplamda 10 bin lira ödemesi halinde uzlaşacağını söyledi. Şüphelinin de talebi kabul etmesi üzerine taraflar 5 öğrenciye toplam 10 bin lira burs verilmesi şartıyla el sıkışarak anlaştı. Tarafların uzlaşması üzerine savcılık tarafından şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Söz konusu uzlaşma süreci, suçla bozulan toplumsal barışın yeniden tesisi, uzlaşma müessesinin gelişmesi ve farkındalık oluşması konusunda örnek oldu.

"Uzlaşmada büyük bir başarı elde ettik"

Konuya ilişkin açıklama yapan Uzlaştırma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Cengiz Apaydın, "Bugün çok güzel bir edimle uzlaşma yaptık. Uzlaştırmacımız Özge Fidan, müşteki ve şüpheliyi çok güzel bir edimle uzlaştırdı. Bu edim 5 üniversite öğrencisine ayda 2 bin liralık burs verilmesi yönündeydi. Suçla bozulan toplumsal barış, uzlaşmayla tekrar gerçekleşmiş oldu. Uzlaşma, asıl ivmeyi 2016- 2017 yılındaki yasa ve yönetmelik değişiklikleriyle kazandı. 2016 yılında 15 bin dosya uzlaşmayla sonuçlandı. Bu rakam 2020 yılında 222 bine kadar çıktı. Biz uzlaşmada büyük bir başarı elde ettik" dedi.

"Uzlaşmayı topluma yaymamız gerekiyor"

Uzlaşmanın daha başarılı hale gelmesi için toplumsal farkındalığa ihtiyaç olduğunu kaydeden Savcı Apaydın, "Uzlaşmayı topluma yaymamız gerekiyor. Özellikle sosyal medyada ve çeşitli yerlerde Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) uzlaşma diye bir düzenleme olduğunu ve sosyal dayanışmaya katkı sunduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bugün ben özellikle müşteki ve şüpheliye teşekkür ediyorum. Her ikisi de hassasiyet gösterdi. Müşteki kendisi için talep edebileceği bir parayı kendisi için talep etmedi. Şüpheli de çok ciddi bir edim sağladı. Kız öğrencilere burs vermeye devam etti. Uzlaştırmacımız Özge Fidan ile müşteki ve şüpheliyi de tebrik ediyorum. Umarım toplumsal barışa böyle daha güzel örneklerle katkılar sunarız" diye konuştu.

Başarı oranı yüzde 83

Ceza hukuku uyuşmazlıklarında ilk kez 1 Haziran 2005'te uygulanan ve 2016'da gözden geçirilerek yeniden revize edilen uzlaştırma, 1 Ocak 2017'den itibaren Türkiye genelinde etkin ve yaygın bir şekilde uygulanıyor. Uzlaştırmaya tabi suçlar kapsamında çözüme kavuşan dosya sayısı 1 milyon 80 bin 442'ye ulaştı. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranı yüzde 83 oldu. Hem mağdur ve müşteki hem de şüphelilerin memnuniyetini en üst düzeye çeken ve toplumsal uzlaşma kültürüne katkı sağlayan uygulama sayesinde mağdurlar suç nedeniyle uğramış oldukları zararları maddi ya da manevi olarak hızlı bir şekilde telafi ediyor.

#uzlaşma# burs# üniversite öğrencisi
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