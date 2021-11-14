Okuldaki serada hem öğreniyor hem eğleniyorlar

Yaptığı projelerle dikkatleri üzerine çeken Baruthane Ortaokulu, bahçesine kurduğu serada öğrencilere fen bilgisi dersini uygulamalı işleme imkanı sunuyor. Serada sebze ve meyve yetiştiren öğrenciler, hem hasat heyecanı yaşıyor hem de mahsullerin tarladan sofraya ulaşmasına tanıklık ediyor. Serada yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Baruthane Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Fuat Erusta, "Biz bu projemizi koronadan önce Büyükşehir Belediye Başkanımıza sunduk. Büyükşehir de güzel bir şekilde bu seramızı yaptı. Biz de bu seramızda yazın domates, biber, patlıcan gibi ürünler yetiştirdik. Kışın ise kışlık ürünler yetiştirmeye başladık. Öğrenciler grup oldu. Hem atölye çalışması yapıyoruz hem de fen dersini doğada görüyor çocuklarımız. Sosyal bilgiler öğretmenimiz de bizle beraber finansal liderlik konusunda yardımcı oluyor. Bunları pazarlama konusunda bile ileriki dönemlerde hedeflerimiz var. Bir fidanın dikimi, bir tohumun yetişmesinden her şeyine burada çocuklarımıza anlatıyoruz" dedi.

Öğrenciler ise doğal tarımı çok sevdiklerini ifade ettiler. Öğrencilerden Mehmet Fırat Köse, "Doğal tarımcılığa ilk geldiğimde biraz heyecanlıydım. Direkt elime kazmayı alıp kazmaya başlamıştım. Sonra hocamla birlikte tohumları ekerek büyümesini bekledik. Patpat motorunu öğrendik. Gübreleme yaptık. Dersler çok eğlenceli geçiyor" diye konuştu.

7'nci sınıf öğrencisi Nursena Güngör, "Burada derslerimiz çok eğlenceli geçiyor. Öğretmenimiz bize patpat kullanmasını öğretti. Maydanoz ekmesini öğrendim. Bunları yetiştirmeyi öğrendim" şeklinde konuştu.

Öğrenci İsmail Emre Durdu, "Burada fen bilgisi derslerinin gerçeğini işliyoruz. Gerçekten ellerimizle dokunarak işliyoruz. Domates, biber, patlıcan yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrenci Efdal Hezerfen Güder, "Doğal tarım dersi fen bilgisi ile alakalı konuları daha iyi anlamamıza yarıyor. Hem eğleniyoruz hem de bitki yetiştiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Öğrenci Gökay Çakıroğlu ise serada çiçek böcekle iç içe olduklarını ve dersi çok sevdiğini belirtti.