Eski Bakan proje okulunda müdür olarak görev yapıyor

Ayşen Gürcan, 2006 ve 2011 yılları arasında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Baş döneminde Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü olarak görev aldı. 2011-2013 yılları arasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bakan müşavirliği görevinde bulundu. Ayrıca İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyeliği yaptı.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken çoğunluğu sağlayamaması sonrasında ve koalisyon görüşmelerinden sonuç alınamayınca erken seçim kararı alındı. Davutoğlu başkanlığında kurulan Seçim hükümetinde bağımsız üye olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı oldu. Böylece Cumhuriyet tarihinin ve seçim hükümetinin ilk başörtülü kadın bakanı oldu. Görevini 24 Kasım 2015 tarihine kadar sürdürdü.

Gürcan 2020 yılında Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürlüğüne atandı. Halen bu okulda müdür olarak görev yapmaya devam ediyor.