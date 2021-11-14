Eşi tarafından öldürülen kadının, 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı

Eski bakan üç ayrı yerden, üç ayrı maaş mı alıyor?
Eski bakan üç ayrı yerden, üç ayrı maaş mı alıyor?
TUSAŞ İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti
TUSAŞ İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti
FETÖ itirafçıları 467 kişinin adını verdi! 70'i aktif kamu görevlisi
FETÖ itirafçıları 467 kişinin adını verdi! 70'i aktif kamu görevlisi
Ekim ayı yağış raporu açıklandı: 2 ilde bir gün yağmur yağdı
Ekim ayı yağış raporu açıklandı: 2 ilde bir gün yağmur yağdı
Öğretmenler yurt içinde yüzde 20 indirimli uçacak
Öğretmenler yurt içinde yüzde 20 indirimli uçacak
İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi
İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Ehliyet sınavlarında animasyonlu soru dönemi
Ehliyet sınavlarında animasyonlu soru dönemi
TOGG banttan inmeden aranan teknik elemanlar mezun oluyor
TOGG banttan inmeden aranan teknik elemanlar mezun oluyor
Cumhur İttifakı üzerinde çalışıyor! Asgari ücretten vergi kalkarsa 750 TL artış söz konusu
Cumhur İttifakı üzerinde çalışıyor! Asgari ücretten vergi kalkarsa 750 TL artış söz konusu
'Gram altın fiyatlarında kısa vadede düşüş olacak'
'Gram altın fiyatlarında kısa vadede düşüş olacak'
Şampiyon öğretmen! Dünya onu ve başarılarını konuşuyor
Şampiyon öğretmen! Dünya onu ve başarılarını konuşuyor
Milyonların gözü yeni asgari ücrette! İşçi ve işveren ne istiyor?
Milyonların gözü yeni asgari ücrette! İşçi ve işveren ne istiyor?
Hükümetin ekonomideki 5 aşamalı sosyal planı
Hükümetin ekonomideki 5 aşamalı sosyal planı
Ermeni kökenli kaymakam ataması ya da oluşturduğu şaşkınlık
Ermeni kökenli kaymakam ataması ya da oluşturduğu şaşkınlık
MEB, fizyoterapist ve aşçı alımı sonuçlarını açıkladı
MEB, fizyoterapist ve aşçı alımı sonuçlarını açıkladı
Kovid-19 sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkiledi
Kovid-19 sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkiledi
Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı
Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek
Cam, metal ve plastik ürünlerdeki ücret iadesinin detayları netleşti
Cam, metal ve plastik ürünlerdeki ücret iadesinin detayları netleşti
Bakan Yanık'tan engelli vatandaşlara 'atama' müjdesi
Bakan Yanık'tan engelli vatandaşlara 'atama' müjdesi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
İstanbul'da oto galerisine silahlı baskın: Aynı aileden 3 ölü
İstanbul'da oto galerisine silahlı baskın: Aynı aileden 3 ölü
Ak Parti'li Vekil: İstifa ettim ama beni vazgeçirdiler
Ak Parti'li Vekil: İstifa ettim ama beni vazgeçirdiler
Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan illerimiz
Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan illerimiz
Haftalık vaka sayıları açıklandı
Haftalık vaka sayıları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan'a küfür tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan'a küfür tepkisi
TBMM 8 bilişim personeli alacak. İlanda alacakları ücretler de belirtildi
TBMM 8 bilişim personeli alacak. İlanda alacakları ücretler de belirtildi
İkinci el online oto pazarında satışlar ve fiyatlar yükseldi
İkinci el online oto pazarında satışlar ve fiyatlar yükseldi
İsmail Kahraman'a tahsis edildiği öne sürülen araçla ilgili açıklama
İsmail Kahraman'a tahsis edildiği öne sürülen araçla ilgili açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Eşi tarafından öldürülen kadının, 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde eşi tarafından tabanca ile öldürülen 3 çocuk annesi genç kadının, öldürülmeden önce 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Kasım 2021 13:04
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İlçeye bağlı Karabağ Mahallesi'nde, tartıştığı eşi Nuriye Ü'yü silahla öldüren, kayınpederi, kayınvalidesi ve eşinin babaannesini de yaralayan A.R.Ü, cezaevine gönderilirken geride gözü yaşlı 3 çocuk kaldı.

Hayatını kaybeden Nuriye Ü'nün acılı ailesi ise katil zanlısının en ağır cezayı alacağına inanıyor.

Nuriye Ü'nün ağabeyi Mustafa Akarsel, AA muhabirine, kardeşiyle zanlının 12 yıl önce evlendiklerini, 1 yıl sonra da aralarında geçimsizlik başladığını söyledi.

Kardeşinin evliliklerinden 1 yıl sonra başlayan aile içi şiddete dayanamayarak, kendilerinde yaklaşık 40 gün kaldığını ifade eden Akarsel, "Aile içi şiddet vardı. Kardeşimin, eşinin yanı sıra kayınpederi ile kayınvalidesinden de şiddet gördüğünü duyuyorduk. Aralarının düzelmesi için ayrı eve geçtiler. Son 1,5 yıla kadar araları iyiydi. Sonra yine kavga etmeye başladılar. İki kez uzaklaştırma kararı aldırdık. Olayların ikisinde de darp raporu var. Uzaklaştırma kararını aldırdığımızı öğrenen A.R.Ü, karakolda babamı darbetmeye çalışmış, aracını üzerine sürmüş. Bize gidip geldiği zaman sürekli 'baban ile babaanneni vuracağım' diyordu." ifadelerini kullandı.

Akarsel, uzaklaştırma kararlarının ardından, A.R.Ü'nün, her defasında kardeşinin gönlünü alıp, "Bir daha olamayacak" diyerek eve geri götürdüğünü anlattı.

- "Baba, bizi vurmaya, öldürmeye geliyor"

Olay günü kardeşinin öğle saatlerinde kendisini aradığını belirten Akarsel, şunları kaydetti:

"Kardeşim ağlayarak, 'Benim burada psikolojim bozuldu, gel beni götür' dedi. Ben de 'işten çıkınca gelip alayım' dedim. Bu süre içerisinde kardeşim babamın evine gitmiş. A.R.Ü. arkasından gitmiş. Çocukları aldıktan sonra kız kardeşime, 'Sen de geliyor musun?' diye sormuş. O da 'hayır, ben dayanamıyorum' deyince çocukları almış. Tekrar geri geldiğini gören kardeşim babama, 'Baba, bizi vurmaya, öldürmeye geliyor' demiş. Babam da 'Beni vur, çocuğumu vurma' deyince kız kardeşime sonra da diğer aile bireylerine ateş etmiş. Kardeşimden 5 kurşun çıktı. Olayı gören çocuklar da 'Annemi öldürdün' diye bağırıp ağlamışlar."

Akarsel, geride 3 çocuğun yetim kaldığını, kardeşinin de yuvalarının yıkılmaması için bu çocukların hatırına mücadele ettiğini dile getirdi.

Zanlının en ağır cezayı almasını istediklerini aktaran Akarsel, şöyle devam etti:

"Kardeşim olayların ardından boşanma davası açacaktı. Avukatı arayarak işlemlere başlamasını söylemişti. A.R.Ü. bunu kendine yediremedi. Yine tatlı dille götürmeye çalışırken annem kardeşimin önüne durup, 'kızım gitme' demiş ama kardeşim gitti. Yaklaşık 3 ay sonra da olay gerçekleşti. Zaten o evden iki gelin daha şiddet görerek ayrıldı. Çocuklar için şu an bir karar vermedik ama yurtta kalmasını, bu süre zarfında da ihtiyaçlarıyla ilgilenmek istiyoruz."

- Olay

İddiaya göre, ilçeye bağlı Karabağ Mahallesi'nde 29 Ekim'de A.R.Ü. (33) ailevi nedenlerden dolayı sürekli tartıştığı eşi Nuriye Ü. (30) ile kayınpederinin evinde tartışmıştı. Çıkan kavganın büyümesi üzerine sinirlenen A.R.Ü, eşi Nuriye Ü, kayınpederi, kayınvalidesi ve eşinin babaannesini tabancayla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılmış, yaralılardan Nuriye Ü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

KAPAT [X]

Olayın ardından babasının otomobiliyle kaçtığı tespit edilen şüpheli A.R.Ü, merkez Selçuklu ilçesinde yakalanmıştı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

#aile içi şiddet# Cihanbeyli# Konya# uzaklaştırma kararı
TUSAŞ İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti
TUSAŞ İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti
Kafasına kalas düşen inşaat ustası öldü
Kafasına kalas düşen inşaat ustası öldü
Düğünde maganda kurşunu iki can aldı
Düğünde maganda kurşunu iki can aldı
Babasını boğazını keserek öldürdü
Babasını boğazını keserek öldürdü
Pazarda dehşet anları: Önce bıçakladı sonra dövdü
Pazarda dehşet anları: Önce bıçakladı sonra dövdü
Serap Paköz'e 1 milyon liralık iftira davası! Cinayetle suçlanan adam masum çıktı
Serap Paköz'e 1 milyon liralık iftira davası! Cinayetle suçlanan adam masum çıktı

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmen devamsızlığında müdür yardımcısına ceza verilir mi?

Öğretmen devamsızlığında müdür yardımcısına ceza verilir mi?

Danıştay 2. Dairesi, 118 gün göreve gelmeyen öğretmen için takip ve kontrol görevini yerine getirmeyen müdür yardımcısı için verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
Doçent unvanı alan araştırma görevlisi tez danışmanlığı yapabilir mi?

Doçent unvanı alan araştırma görevlisi tez danışmanlığı yapabilir mi?

Yükseköğretim kurumlarında, doçent unvanı alan ve öğretim üyesi harici kadrolarda görev yapan öğretim elemanlarının tez danışmanlığı görevini yürütmesinde sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Hacettepe üniversitesi e-Devletten alınan belgeleri kabul etmiyor!

Hacettepe üniversitesi e-Devletten alınan belgeleri kabul etmiyor!

Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanı kadrolarına başvurularda e-devletten alınan karekodlu belgeleri kabul etmeyeceğini, teslim edilecek belgelerin aslı veya onaylı sureti olmasını istedi.
Doktor öğretim üyesi atamasında, dekan jüri üyesi olabilir mi?

Doktor öğretim üyesi atamasında, dekan jüri üyesi olabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, zorunluluk içeren durumlar haricinde dekanın doktor öğretim üyesi atamalarında jüri üyesi olarak yer almasını hukuka aykırı buldu!
Belediye Başkanlığı, sosyal medya hesabından vatandaşı engelleyebilir mi?

Belediye Başkanlığı, sosyal medya hesabından vatandaşı engelleyebilir mi?

Ankara İdare Mahkemesi, belediye başkanlığının sosyal medya hesaplarından gerçek kişilerin engellenmesinin davacının kamusal alana katılmaktan dışlanması ve siyasi görüş temelinde ayrımcılığa uğraması anlamına geldiğini belirtti ve iptal kararı verdi.
Psikologların fiili hizmet zammı hakkı kaldırıldı

Psikologların fiili hizmet zammı hakkı kaldırıldı

SGK Başkanlığı, Sağlık Bakanlığının bildirimi üzerine psikologlarına fiili hizmet zammından yararlanama haklarının iptal edildiğini belirtti.
İstifa eden sözleşmeli personel, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?

İstifa eden sözleşmeli personel, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?

İstifa eden infaz ve koruma memuru, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?
OHAL'den dönen memurların özlük hakları ile ilgili 'mahsup' ayrıntısı!

OHAL'den dönen memurların özlük hakları ile ilgili 'mahsup' ayrıntısı!

Danıştay: OHAL'den dönenlerin elde ettiği gelirler alacaklarından düşülsün
Devlet Memurların Yer Değiştirme Yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik yapılmıştır?

Devlet Memurların Yer Değiştirme Yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik yapılmıştır?

Bu günkü Resmi Gazete'de "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklik yürürlüğe girmiştir.
İnfaz koruma başmemurlarına amirlik yetkisi

İnfaz koruma başmemurlarına amirlik yetkisi

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimine dair yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre, müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarında idare memuru amirlik yapacak ama idare memurunun da yokluğu halinde infaz koruma başmemurları kurumların amiri olabilecektir. İkinci müdürlerden hangisinin müdürlüğe vekalet edeceğine de müdür karar verecek
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
'Kabloları temas ettirince zula ortaya çıktı'

'Kabloları temas ettirince zula ortaya çıktı'

Yunus polisi, Gayrettepe’de şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilin vites bölümündeki kabloları birbirine temas ettirince uyuşturucu zulasını ortaya çıkarttı. Radyonun arka bölümünde raylı sistemle açılan zuladan çok miktarda uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan torbacı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Kitabında Atatürk'e hakaret mi etti?

Kitabında Atatürk'e hakaret mi etti?

Nobelli yazar Orhan Pamuk son kitabı 'Veba Geceleri' kitabında Atatürk'e ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiğine yönelik suçlamalara ilk kez yanıt verdi. İşte o açıklama...