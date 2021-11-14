Kafasına kalas düşen inşaat ustası öldü

Olay, Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatının şantiyesinde 11 Kasım'da meydana geldi. İddiaya göre şantiyede çalışan 5 çocuk babası Bostan Eser'in (47) kafasına kalas düştü. Talihsiz inşaat ustası kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Eser'e ilk müdahaleyi şantiyedeki iş arkadaşları yaptı. Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Eser, yoğun bakıma alındı. 3 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Eser, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Eser'in cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileye teslim edilen işçinin cenazesi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.