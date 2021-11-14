Eski bakan üç ayrı yerden, üç ayrı maaş mı alıyor?
Eski bakan üç ayrı yerden, üç ayrı maaş mı alıyor?
TUSAŞ İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti
TUSAŞ İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti
FETÖ itirafçıları 467 kişinin adını verdi! 70'i aktif kamu görevlisi
FETÖ itirafçıları 467 kişinin adını verdi! 70'i aktif kamu görevlisi
Ekim ayı yağış raporu açıklandı: 2 ilde bir gün yağmur yağdı
Ekim ayı yağış raporu açıklandı: 2 ilde bir gün yağmur yağdı
Öğretmenler yurt içinde yüzde 20 indirimli uçacak
Öğretmenler yurt içinde yüzde 20 indirimli uçacak
İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi
İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Ehliyet sınavlarında animasyonlu soru dönemi
Ehliyet sınavlarında animasyonlu soru dönemi
TOGG banttan inmeden aranan teknik elemanlar mezun oluyor
TOGG banttan inmeden aranan teknik elemanlar mezun oluyor
Cumhur İttifakı üzerinde çalışıyor! Asgari ücretten vergi kalkarsa 750 TL artış söz konusu
Cumhur İttifakı üzerinde çalışıyor! Asgari ücretten vergi kalkarsa 750 TL artış söz konusu
'Gram altın fiyatlarında kısa vadede düşüş olacak'
'Gram altın fiyatlarında kısa vadede düşüş olacak'
Şampiyon öğretmen! Dünya onu ve başarılarını konuşuyor
Şampiyon öğretmen! Dünya onu ve başarılarını konuşuyor
Milyonların gözü yeni asgari ücrette! İşçi ve işveren ne istiyor?
Milyonların gözü yeni asgari ücrette! İşçi ve işveren ne istiyor?
Hükümetin ekonomideki 5 aşamalı sosyal planı
Hükümetin ekonomideki 5 aşamalı sosyal planı
Ermeni kökenli kaymakam ataması ya da oluşturduğu şaşkınlık
Ermeni kökenli kaymakam ataması ya da oluşturduğu şaşkınlık
MEB, fizyoterapist ve aşçı alımı sonuçlarını açıkladı
MEB, fizyoterapist ve aşçı alımı sonuçlarını açıkladı
Kovid-19 sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkiledi
Kovid-19 sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkiledi
Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı
Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek
Cam, metal ve plastik ürünlerdeki ücret iadesinin detayları netleşti
Cam, metal ve plastik ürünlerdeki ücret iadesinin detayları netleşti
Bakan Yanık'tan engelli vatandaşlara 'atama' müjdesi
Bakan Yanık'tan engelli vatandaşlara 'atama' müjdesi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
İstanbul'da oto galerisine silahlı baskın: Aynı aileden 3 ölü
İstanbul'da oto galerisine silahlı baskın: Aynı aileden 3 ölü
Ak Parti'li Vekil: İstifa ettim ama beni vazgeçirdiler
Ak Parti'li Vekil: İstifa ettim ama beni vazgeçirdiler
Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan illerimiz
Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan illerimiz
Haftalık vaka sayıları açıklandı
Haftalık vaka sayıları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan'a küfür tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan'a küfür tepkisi
TBMM 8 bilişim personeli alacak. İlanda alacakları ücretler de belirtildi
TBMM 8 bilişim personeli alacak. İlanda alacakları ücretler de belirtildi
İkinci el online oto pazarında satışlar ve fiyatlar yükseldi
İkinci el online oto pazarında satışlar ve fiyatlar yükseldi
İsmail Kahraman'a tahsis edildiği öne sürülen araçla ilgili açıklama
İsmail Kahraman'a tahsis edildiği öne sürülen araçla ilgili açıklama
Ana sayfaHaberler Yaşam

Eski bakan üç ayrı yerden, üç ayrı maaş mı alıyor?

Bir gazete eski bakanlardan Ayşen Gürcan'ın kamuda üç işten üç farklı maaş alıyor şeklinde bir haber yapmış.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Kasım 2021 13:44
Yazdır
Eski bakan üç ayrı yerden, üç ayrı maaş mı alıyor?

Gazeteye göre alınan maaşlar ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığından alınan kadro maaşı, Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliğinden alınan maaş ve okul müdürlüğünden alınan maaş.

Ancak bu gazeteye bilgi verenlerin eksik bilgi verdiğini belirtmemiz gerekiyor. Zira okul müdürlüğü ikinci görevdir ve sadece öğretmenlere çok düşük bir ücret ikinci görev ücreti olarak ödenmektedir. Eleştiri getirmek isterseniz tek maaşı da eleştiri konusu yapabilirsiniz. Ancak iki maaşla üç maaşın oluşturduğu algı etkisi farklı olmaktadır.

Eleştiriye evet ama belden aşağı ve algı oluşturmaya yönelik eleştiri ve haberin ahlaki olmadığını düşünüyoruz. Elebtte üç farklı görevden ücret alınmasını bizler de doğru bulmuyoruz. Ancak olmayan ücretleri de varmış gibi göstermenin de ahlaki yönünün olmadığını belirtmemiz gerekiyor.

#Ayşen Gürcan# bakan# maaş#
Minik Alperen'i okuluna her gün Milli Eğitim Müdürü götürüyor
Minik Alperen'i okuluna her gün Milli Eğitim Müdürü götürüyor
Ekim ayı yağış raporu açıklandı: 2 ilde bir gün yağmur yağdı
Ekim ayı yağış raporu açıklandı: 2 ilde bir gün yağmur yağdı
İkinci el bisikletleri otomobil fiyatına satıyorlar
İkinci el bisikletleri otomobil fiyatına satıyorlar
Altının gram fiyatı 600'e çıkınca onun da artık yanına yaklaşılmıyor
Altının gram fiyatı 600'e çıkınca onun da artık yanına yaklaşılmıyor
Öğretim görevlisinin çektiği kır çiçekleri posta pulu oldu
Öğretim görevlisinin çektiği kır çiçekleri posta pulu oldu
Koronadan hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı 501'e yükseldi
Koronadan hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı 501'e yükseldi

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmen devamsızlığında müdür yardımcısına ceza verilir mi?

Öğretmen devamsızlığında müdür yardımcısına ceza verilir mi?

Danıştay 2. Dairesi, 118 gün göreve gelmeyen öğretmen için takip ve kontrol görevini yerine getirmeyen müdür yardımcısı için verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
Doçent unvanı alan araştırma görevlisi tez danışmanlığı yapabilir mi?

Doçent unvanı alan araştırma görevlisi tez danışmanlığı yapabilir mi?

Yükseköğretim kurumlarında, doçent unvanı alan ve öğretim üyesi harici kadrolarda görev yapan öğretim elemanlarının tez danışmanlığı görevini yürütmesinde sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Hacettepe üniversitesi e-Devletten alınan belgeleri kabul etmiyor!

Hacettepe üniversitesi e-Devletten alınan belgeleri kabul etmiyor!

Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanı kadrolarına başvurularda e-devletten alınan karekodlu belgeleri kabul etmeyeceğini, teslim edilecek belgelerin aslı veya onaylı sureti olmasını istedi.
Doktor öğretim üyesi atamasında, dekan jüri üyesi olabilir mi?

Doktor öğretim üyesi atamasında, dekan jüri üyesi olabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, zorunluluk içeren durumlar haricinde dekanın doktor öğretim üyesi atamalarında jüri üyesi olarak yer almasını hukuka aykırı buldu!
Belediye Başkanlığı, sosyal medya hesabından vatandaşı engelleyebilir mi?

Belediye Başkanlığı, sosyal medya hesabından vatandaşı engelleyebilir mi?

Ankara İdare Mahkemesi, belediye başkanlığının sosyal medya hesaplarından gerçek kişilerin engellenmesinin davacının kamusal alana katılmaktan dışlanması ve siyasi görüş temelinde ayrımcılığa uğraması anlamına geldiğini belirtti ve iptal kararı verdi.
Psikologların fiili hizmet zammı hakkı kaldırıldı

Psikologların fiili hizmet zammı hakkı kaldırıldı

SGK Başkanlığı, Sağlık Bakanlığının bildirimi üzerine psikologlarına fiili hizmet zammından yararlanama haklarının iptal edildiğini belirtti.
İstifa eden sözleşmeli personel, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?

İstifa eden sözleşmeli personel, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?

İstifa eden infaz ve koruma memuru, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?
OHAL'den dönen memurların özlük hakları ile ilgili 'mahsup' ayrıntısı!

OHAL'den dönen memurların özlük hakları ile ilgili 'mahsup' ayrıntısı!

Danıştay: OHAL'den dönenlerin elde ettiği gelirler alacaklarından düşülsün
Devlet Memurların Yer Değiştirme Yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik yapılmıştır?

Devlet Memurların Yer Değiştirme Yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik yapılmıştır?

Bu günkü Resmi Gazete'de "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklik yürürlüğe girmiştir.
İnfaz koruma başmemurlarına amirlik yetkisi

İnfaz koruma başmemurlarına amirlik yetkisi

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimine dair yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre, müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarında idare memuru amirlik yapacak ama idare memurunun da yokluğu halinde infaz koruma başmemurları kurumların amiri olabilecektir. İkinci müdürlerden hangisinin müdürlüğe vekalet edeceğine de müdür karar verecek
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
'Kabloları temas ettirince zula ortaya çıktı'

'Kabloları temas ettirince zula ortaya çıktı'

Yunus polisi, Gayrettepe’de şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilin vites bölümündeki kabloları birbirine temas ettirince uyuşturucu zulasını ortaya çıkarttı. Radyonun arka bölümünde raylı sistemle açılan zuladan çok miktarda uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan torbacı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Kitabında Atatürk'e hakaret mi etti?

Kitabında Atatürk'e hakaret mi etti?

Nobelli yazar Orhan Pamuk son kitabı 'Veba Geceleri' kitabında Atatürk'e ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiğine yönelik suçlamalara ilk kez yanıt verdi. İşte o açıklama...