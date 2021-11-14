Eski bakan üç ayrı yerden, üç ayrı maaş mı alıyor?

Gazeteye göre alınan maaşlar ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığından alınan kadro maaşı, Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliğinden alınan maaş ve okul müdürlüğünden alınan maaş.

Ancak bu gazeteye bilgi verenlerin eksik bilgi verdiğini belirtmemiz gerekiyor. Zira okul müdürlüğü ikinci görevdir ve sadece öğretmenlere çok düşük bir ücret ikinci görev ücreti olarak ödenmektedir. Eleştiri getirmek isterseniz tek maaşı da eleştiri konusu yapabilirsiniz. Ancak iki maaşla üç maaşın oluşturduğu algı etkisi farklı olmaktadır.

Eleştiriye evet ama belden aşağı ve algı oluşturmaya yönelik eleştiri ve haberin ahlaki olmadığını düşünüyoruz. Elebtte üç farklı görevden ücret alınmasını bizler de doğru bulmuyoruz. Ancak olmayan ücretleri de varmış gibi göstermenin de ahlaki yönünün olmadığını belirtmemiz gerekiyor.

