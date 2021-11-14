Ak Partili Yayman'dan 'TikTok ve Twitter kapatılacak mı?' sorusuna yanıt

Sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte hükümetler de sosyal medyaya yönelik düzenlemelerde bulunmaya başladı. Avrupa'da olduğu gibi Türkiye de sosyal medya alanında çeşitli adımlar atıyor. Ancak Türkiye'de başta TikTok ve Twitter olmak üzere çeşitli sosyal mecraların kapatılacağı iddiası ortaya atılmıştı. AK Partili milletvekili ve gazeteci Hüseyin Yayman bu iddiaları reddederek, partilerinin amacının yalan haber le mücadele etmek olduğunu söyledi.

"YASAKLARLA SAVAŞAN BİR PARTİYİZ"



Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Yayman , sosyal medya düzenlemesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. "Twitter'ı kapatacak mısınız?" şeklindeki soruyu yanıtlayan AK Partili isim, "Yok öyle bir şey. Niye kapatalım. Twitter'ı da Facebook'u da Instagram'ı da TikTok'u da kapatmıyoruz. Biz yasaklarla savaşan bir partiyiz" dedi.

"FAKE HABERLE MÜCADELE ETMEK İSTİYORUZ"



Kesin hedeflerinin fake haber le mücadele etmek olduğunu söyleyen Yayman , "Bizim talebimiz şu: 56, 51 sayısı sosyal medya yasası çıktı. Buna bağlı olarak bir yıl oldu, komisyon kuruldu. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu. Benzeri Avrupa'da da var. Avrupa standardı neyse biz de "fake" haber le ilgili bir düzenleme yapmak istiyoruz. Sosyal medyayla ilgili düzenleme yapıldı zaten Türkiye'de" ifadelerini kullandı.