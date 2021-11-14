Ak Parti'den EYT'liler hakkında arka arkaya çok farklı sesler çıkıyor

Haliyle EYT hakkında Ak Parti'den arka arkaya gelen farklı açıklamalar kafaları iyice karıştırdı.

Bu bağlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT için çalışma yaptıklarını söylemesinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaş şartı sağlanmadan emekli olunamayacağını açıklaması bu konudaki kafa karışıklığını ortaya çıkardı.

Bu açıklamaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca kamuoyuna yapılan duyuruda yer alan; "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadeleri şaşkınlığı iyice arttırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bir soru önergesine verdiği cevapta yer alan; Emeklilik için yaş, prim, sigortalı olma süresi gibi şartlar karşılanmadan aylık bağlanamayacağı ifadeleri ise durumu iyice içinden çıkılmaz hale getirdi.

Bu açıklamalar Mecliste de gündem olmaya devam etti. Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada; "Asgari ücretten EYT'ye, 3600 ek göstergeden emeklilerin maaşına kadar her alanda çalışmalar inşallah devam ediyor" ifadesi ise ümitle bekleyenlerin kafasını iyice karıştırdı.

Ayrıca, Akbaşoğlu açıklamasında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT'lilerle ilgili Sosyal Politikalar Kurulu'na üyeyken başlattığı çalışmalar olduğunu, bu çalışmaların neticesi ortaya çıktığında da bütün toplum kesimleriyle paylaşılacağı ifadesinde bulundu. Üstüne üstlük Akbaşoğlu yaptığı açıklamada; EYT'yle ilgili, 3600'le ilgili de zaten biz bunu kanuna dönüştüreceğiz, teklife dönüştüreceğiz ifadesini de kullanınca kafalar iyice karıştı.

Bu kadar farklı açıklama karşısında kafaların karışması kadar doğal bir durum olamaz. Bir de çıkacak maliyetin yıllık en az 18 milyara ulaşacağı düşünülünce bu kadar farklı açıklamanın ortaya çıkması kaçınılmaz hale geliyor.