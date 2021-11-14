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Esenyurt'ta öğrencilerin havacılık hayali kabusları oldu

ESENYURT'ta, bulunan özel sivil havacılık lisesine çocuklarını kaydettiren veliler, okul yönetimi tarafından dolandırıldıklarını iddia etti. Çocuklarının bilgileri dışında il dışında okullara nakillerinin yapıldığını öne süren veliler suç duyurusunda bulundu. Okula yaptığı tabelaların parasını alamayan bir kişi de okulu basıp öğrencilerin önünde yöneticilerden birini dövdü.

Kaynak : DHA
Eklenme : 14 Kasım 2021 14:51
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İddiaya göre, 75 veli, 2019 yılında ilk yeri Büyükçekmece'de bulunan S.Y.'ye ait bir sivil havacılık lisesine ödeme yapıp, çocuklarını kayıt ettirdi. S.Y.'nin iflası nedeni ile okul başka biri kişi tarafından alınıp Esenyurt'taki binaya taşındı. Bu yıl için alınan ödemelerin ardından velilere, 2021-2022 yılında eğitim ve öğretime devam edileceği bildirildi. Ancak yeni öğretim yılının başlaması ile beraber öğrenciler, bekledikleri eğitimi alamadı. Okul sahiplerinin bir süre sonra paraları alıp, 3 milyon borç ile şirketi, başka bir kişiye devrettiği iddia edildi. Veliler ödedikleri parayı henüz alamazken, öğrenciler ise ortada kaldığını öne sürdü. Karşılarında muhatap bulamadıklarını iddia eden veliler, durumu ilçe eğitim müdürlüğü ve savcılığa taşıdı. Veliler okul sahibi ile yöneticilerini suçladı.

KAYITLARI İZİNSİZ ŞEKİLDE NAKLEDİLDİ
Okul önünde toplanan veliler, bilgileri olmadan çocuklarının il dışındaki başka okullara nakledildiği öne sürdü. Okula gidemeyen öğrencilerin, devamsızlık nedeniyle sınıfta kaldığı belirtildi. Veliler bu durumu telefonlarına gelen mesaj ile öğrendiklerini kaydetti. Çocuklarının kayıtlarını almak isteyen veliler, kayıtların taşındığı Elazığ'daki lisenin onay vermemesi nedeniyle bunu başaramadıkların iddia etti. Lise son sınıfta okuyan onlarca öğrencinin de, sınıfta kaldıkları için üniversite sınavına giremeyeceklerini belirtildi.

HEM PARAMIZI HEM DE NOTLARIMIZI DOLANDIRDI
Çocuğunun e-okul sistemi ile karnesindeki notların uyuşmadığını söyleyen Celal Aktürk, Bizim tek sorunumuz para değil. Hem paramızı hem de notlarımızı dolandırdı. Öğrencinin karnede 90, sistemde ise 70 puanı var. Öğrencilerimizi herhangi bir okula götürüp, kaydetmeyelim diye yapıyorlar. Bu durumdan mağduruz. Puanların düzeltilmesini istiyoruz diye konuştu.

ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAMIYORUM
Yaşananların ardından diploma alamadığı için üniversite sınavına hazırlanamadığını söyleyen öğrenci Faraz Kalhouri, Bilgimiz olmadan bizi Elazığ'daki okula almışlar. Şimdi de başka bir okula kaydolamıyoruz. Başka bir okula kaydolmamız için onların bize onay göndermesi gerekiyor. Onay gönderilmiyor. Başka okula kaydolmayalım diye böyle şeyler yaptılar. Şu an ben böyle açıkta kaldım, diplomam yandı. Zaten son senemdi. Bir şey demediler. Bize, 'Kaydınızı alın gidin' dediler. Kaydımı alamıyorum. Üniversite sınavına hazırlanamıyorum. Çünkü diplomam yok şeklinde konuştu.

BU KADININ 34 BİN LİRASI ALINDI
Mısır uyruklu Eman Beram, çocuğu için okula 34 bin lira verdiğini ve yaşananların ardından parası olmadığı için nakil işlemi yaptıramadı. Beram'ın yaşadıklarını anlatan Aylin Şenol, Bu kadın Mısır'dan geldi. Çocuğuna iyi bir gelecek için evini, arabasını sattı. Çocuğu iyi bir eğitim alsın diye burada. Bu kadının 34 bin lirası alındı. Parası olmadığı için öğrencisini de nakil edemiyor. Çocuğu hiçbir şekilde Türkçe bilmiyor. Ona İngizlice, Almanca, Rusça ve Türkçe dillerinin dersleri verilecekti ama öğretmen bile yok. Bu kadın bu okula kayıt yapmak için geldiğinde İngilizce öğretmeni olmadığı için ben gelip, tercümanlık yaptım ifadelerini kullandı.

25 BİN LİRA ALDILAR
Çocuğu için 25 bin lira ödediğini ve daha sonra kayıt yapılmadığı halde parasını geri alamadığını ileri süren Hülya Pehlivan ise Kaydettirdim, 2 gün sonra bana kayıt olamayacağını söylediler. 25 bin liramı aldılar ve 'İstediğin hukuk yoluna gidebilirsin' dediler. Yani çocuk okula alınmadan, para alınıp hadi güle güle. Hiçbir şekilde alamıyoruz. Üzerlerinde hiçbir şey yok. Öğrencim de ortada. Okuldan aldım. Okumuyor işe verdim çalışıyor diye konuştu.

ALACAKLILAR OKULU BASTI
Öte yandan okula yaptırılan tabelanın parasının ödenmemesi nedeniyle iş yeri sahibinin okulu bastığı iddia edildi. Öğrencilerin gözü önünde okulda yapılan toplantıyı giren iş yeri sahibi, yönetici olduğu kayedilen U.Z.'yi herkesin içinde darp etti. Yaşananlar ise bir öğrencinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

HİZMET VEREN ŞİRKET M.K.'Yİ SUÇLADI
Velilerin suçladığı yöneticiler, ise okula sadece havacılık hizmeti verdikleri açıklandı. Yapılan açıklamada, okul sahibi M.K. suçlandı.

Açıklamada, ''Şirketimizin ya da şirket yetkililerimizin eğitim öğretim, okul açma kapama, mali hiçbir yaptırım yetkisi bulunmamaktadır. Bu vazife süresince taahhüt edilen faaliyetler gerçekleştirilmiş, faturası kesilmiş ve ödeme olarak okul yönetiminden vadeli olarak ödeme alınmıştır. Ancak okul sahibi M.K. tarafından okulun ve şirketin yabancı bir vatandaşa döviz karşılığı satış gerçekleştirildiği ve satış yaptığı bildirilmiştir. M.K. hakkında adli makamlara gerekli başvurular yapıldı ifadelerine yer verildi.

#istanbul# esenyurt# özel havacılık lisesi#
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