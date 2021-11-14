AK Parti'nin gündemi 'asgari ücret' olacak

Türkiye yeni yıla yaklaşırken milyonlarca çalışanı etkileyecek asgari ücret gündemine hızlı bir giriş yaptı.

İşçi ve işveren sendikalarının beklentileri henüz rakamlara yansımazken ekonomi alanında birçok isim bu yıl yapılacak zammın tarihin en yüksek zammı olacağının altını çiziyor.

Aralık ayında başlayacak pazarlıklar sonucunda Ocak ayında belli olacak zam vatandaşın olduğu kadar hükümetin de gündeminde.

AK PARTİ'NİN GÜNDEMİ ASGARİ ÜCRET



'Süper asgari ücret' olarak adlandırılmaya başlanan bu özel gündem AK Parti'nin de en önemli gündem maddelerinden biri.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta, hem partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulunu (MKYK) hem de Merkez Yürütme Kurulunu (MYK) ayrı ayrı toplayacak, iki önemli toplantıya başkanlık edecek.

AK Parti A takımının bu iki toplantısında da asgari ücret konusu masaya yatırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü bir çalışma toplantıda ele alınacak.

Diğer yandan işçi, işveren ve özel sektör temsilcilerinden alınan fikirler de toplantıda görüşülecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun farklı kesimlerinden oluşan MKYK üyelerinden bilgi alacak.

BEKLENTİ YÜKSEK



Tüm bunların ışığında asgari ücret konusunda toplumda yüksek bir beklenti hakim.

HEDEF 3 BİN 500-4 BİN 500



Ekonomik sıkıntıların hissedilir olduğu bu dönemde asgari ücretin yeni yılda en az yüzde 24 artış la 3 bin 500 lira, en çok yüzde 59 artışla 4 bin 500 lira aralığında bir rakam olması bekleniyor.

İŞÇİYE VERGİ MUAFİYETİ DE MASADA



Bu kapsamda gündeme gelen bir başka konu da işçiye vergi muafiyeti konusu.

Bu konu da MYK ve MKYK'da mercek altına alınacak. Muafiyet için yasal süreç ve mevzuat çalışmalarına yönelik adımlar görüşülecek.

Bu iki önemli toplantının ardından da Ömer Çelik basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

SON 3 YILDA ASGARİ ÜCRET ARTIŞLARI



2019 yüzde 26.06 zam: 1.603 liradan 2.021 liraya,

2020 yüzde 15.03 zam: 2.021 liradan 2.325 liraya,

2021 yüzde 21.56 zam: 2.325 liradan, 2.826 liraya.