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Erdoğan: Memur kardeşlerim, bunlara pabuçu bırakmayacak

Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Buluşmaya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun memurlara yönelik sözlerine değinen Erdoğan "Kemal Kılıçdaroğlu memurların hepsini tehdit ediyor. Benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara pabuçu bırakmayacak" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Kasım 2021 15:14
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Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Buluşmaya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun memurlara yönelik sözlerine değinen Erdoğan "Kemal Kılıçdaroğlu memurların hepsini tehdit ediyor. Benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara pabuçu bırakmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından notlar;

* Memur-Sen yöneticilerine hepinize teşekkür ediyorum. Dimdik ayaktayız. Bu vesile ile Memur-Sen'in kurucu genel başkanı fikir dava aksiyon ve gönül adamı merhum Mehmet Akif İnan'ı rahmetle yad ediyorum.

* Ülkemizin en büyük konfederasyonu olarak büyük Türkiye davamıza omuz veriyor. Merhum İnan'ın kurduğu müesseseler tüm mazlumlara hizmet etmeyi sürdürüyor. Memur-Sen, İnan'ın çizdiği çerçevede hakkın adaletin özgürlüklerin gür sesi oluyor. İnsanı esas alan sendikacılık anlayışıyla bu çatı altında yürütülen çalışmalar her şeyin üzerindedir.

* Milli irade adımlarına Memur-Sen destek vermiştir. Memur-Sen 28 Şubat başta olmak üzere darbe ve vesayete dönük tüm teşebbüslerin karşısında dik duruş sergilemiştir. Gezi olaylarından 17-25 Aralık girişimine 16 Nisan referandumuna kadar milletimizi istiklalimizi ilgilendiren her kritik hadisede onurlu demokratik bir tavır takınmıştır.

* Son 19 yılda vesayetçi sisteme, cuntalara, ihanet çetelerine, terör örgütlerine karşı verdiğimiz zorlu mücadelede yanımızda duran Memur-Sen'e teşekkür ediyorum. Memur-Sen'in kardeş coğrafyalarda sendikal hareketlerin güçlenmesi için yaptığı çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz.

* Koronavirüsle mücadelede verdiğiniz destek için de şükranlarımı sunuyorum. Merhum İnan'ın temellerini attığı rotasını belirlediği şekilde güçlenerek yolunuza devam edeceğinize inanıyorum.

* Buradakiler Türkiye'nin 19 yıl öncesini, iyi hatırlıyor. 28 Şubat'ta ya memur ya öğretmen ya da öğrenci olarak tecrübe etti. Sakalından dolayı, başörtüsünden dolayı okullarından atılanlar fikirlerinden dolayı soruşturma geçirenler oldu. İltica ile mücadele kılıfı adı altında yaklaşık 6 milyon insanımız vesayetçiler tarafından fişlendi.

* Sadece MEB'de 33 bin öğretmen disiplin soruşturması 10 bini aşkın öğretmen disiplin cezası aldı 10 bini aşkın öğretmen istifa etti. Hanım kardeşlerimiz inançları ile meslekleri arasında tercih yapmaya zorlandı. Milletin inançlarıyla kavgalı darbeci zihniyetin Türkiye ekonomisine verdiği zarar 300 milyar doların üzerindedir.

* Bu faşist zihniyetin eğitim sistemindeki tahribatın etkilerini ortadan kaldırmak için halen uğraşıyoruz. 30'un altındaki genç Memur-Sen'li kardeşlerimiz için uzak tarihlerdeki hikayeler gibi göründüğünün farkındayız.

* Bay Kemal tehdit ediyor Öğretmenleri, subayları, polisleri, tehdit ediyor. Hangi memur sınıfında kardeşimiz varsa hepsini tehdit ediyor. Ama bilmiyor ki benim memur kardeşlerim kamu görevlilerim bunlara pabuç bırakmayacak. Kardeşlerim tüm bunlar ve çok daha fazlası daha 25 yıl öncesine kadar ülkemizin gerçekleriydi.

* Son 19 yılda her başarının gerisinde çok ciddi bir emek gayret sabır strateji ve alın teri vardır. Her eser proje ve demokratik reform için çetin mücadeleler verdik. Çanakkale'de son tabliyenin vidalarını sıktık. Şimdi bu köprüden 6 dakikada karşıdan karşıya geçeceğiz. Bu nasıl yapıldı? Söyleyeyim... Burası 2 milyar 400 milyon avroya çıkmış olan bir köprüdür.

* Bunu biz yap-işlet-devretle inşallah 12 yıl sonra bu köprü devlete, millete kalacak... Ama bunların kafası buna basmaz. Diyor ki nasıl yaptınız bunu işte böyle yaptık. Türki firmaları ve Kore işbirliği ile yaptık. 5 bin kişi çalışıyor. Millet aç diyor... Kafanız nasıl çalışıyor... Biz bu noktada ekonominin kitabını yazdık. Yazmaya devam ediyoruz.

* Türkiye'nin dört bir yanında yollar yapılıyorsa... Bu yolları 28 bin km'ye çıkardıysak iş bilenin kılıç kuşanın şekliyle olur. Okullarımızın hallerini biliyorsunuz... Kitabımız yoktu kitabımız... Kırtasiyeci dükkanından kitap alamazdık. Biz sıralarımızın üzerine kitaplarımızı koyacağız. Yavrularımız ücretsiz okuyacak dedik.

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* Belediyelerde vatandaşlarımı sokağa atan sizsiniz. İşçilerimizi sokağa atan sizsiniz. Hani kimseyi kapıya koymayacaktınız. Akşam yalan sabah yalan... Kardeşlerim Türkiye'ye hizmet yolculuğumuzda gizli açık pek çok müdahaleye maruz kaldık. Gezi'de Bay kemal taksimdeydi, senin ne işin var orada? Çünkü o da Gezi'ci. Bunlar değil miydi... Bezmialem Valide sultan Cami'ye bira kutularıyla girenler. Camiden başbakanlık ofisine kanal açarak gidenler bunlar değil miydi? Ah kardeşlerim ah... Bunlar tahribat yapar biz ise iş yaparız.

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* Biz sürekli üretiyoruz. Milleti tepeden bakanlarla hep karşılaştık. Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenlerin operasyonlarına maruz kaldık. Hiçbirine eyvallah etmedik. Onlar Gezi olaylarında AKM'ye teröristleri astı biz yeniden muhteşem bir opera binası yaptık. Taksim Cami'ni yaptık mı? Yaptık, bizim işimiz yapmak bunların işi yıkmak.

* Demokrasimizi güçlendirdik. Ekonomimizi bir avuç elite rağmen büyüttük. Savunma sanayimiz yüzde 20 yeriydi. Şimdi yüzde 80 yerli. Ah memur kardeşlerim... İlk seçim kazandığımızda ABD ve Avrupa ziyareti yaptım. Bush'a gidip bak biz terörle mücadele yapıyoruz İHA verecektiniz vermediniz dedim. Dış İşlerini çağırdı Türkiye'ye süratle insansız hava aracı vereceksiniz dedi. 38 saat süreyle aldık. Bu bizi ev sahibi yaptı. Bayraktarın sahibi Allah rahmet eylesin oğullarıyla yaptı. İHA'larımız SİHA'larımız var. Teröristleri yok ediyoruz. Hem içeride hem de sınır dışında. Evet kötü komşular bizi ev sahibi yaptı.

* Üretimimizi asalaklara rağmen arttırdık. Ülkemize çağ arttırdık. 10'a katlayan başarılara imza attık. Bu kutlu yürüyüşü çok daha kararlı şekilde sürdüreceğiz. Türkiye'nin son yıllarına baktığımızda bizim dünyamızda sadece sadece muhabbet kardeşlik var.

#Memur-Sen
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