Antalya'da tatilciler kasımda denize girmenin keyfini çıkardı
Antalya'da yerli ve yabancı turistler, kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Kasım 2021 16:21
Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 23, nem oranının yüzde 39 olarak ölçüldüğü kentte, güzel havayı değerlendirmek isteyenler, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu.
Bazı turistler denize girip güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp bisiklete bindi.