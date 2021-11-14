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Marmaris'te orman yangınları çalıştayı tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Orman Yangınlarını Önleme, Söndürme ve Yanan Alanların Restorasyonu" çalıştayı gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Kasım 2021 17:10
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Marmaris'te orman yangınları çalıştayı tamamlandı

Marmaris Belediyesi ve Ahbap Derneği iş birliğiyle Armutalan Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen çalıştaya, yedi üniversiteden öğretim üyeleri ve uzmanlar katıldı.

Çalıştay süresince akademisyenler ve uzmanlar, yanan bölgelerde incelemelerde bulundu.

İçmeler, Osmaniye ve Bayır mahallelerine giden katılımcılar, yanan ağaçları, toprağı ve yeniden yeşermeye başlayan bitkileri inceledi.

İki gün süren çalıştay, sunumlar ve yuvarlak masa toplantılarıyla sona erdi.

Çalıştayın sonuç bildirgesinin daha sonra açıklanacağı bildirildi.

#rman Yangınları# AHBAP# Çalıştay# Marmaris# orman
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