Marmaris'te orman yangınları çalıştayı tamamlandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan örnek uzlaştırma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘Hakaret’ ve ‘basit tehdit’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında taraflar, üniversitede okuyan kız öğrencilerine aylık 10 bin lira burs ödenmesi şartıyla uzlaştı. Örnek teşkil eden uzlaşma kararına ilişkin konuşan Cumhuriyet Savcısı Cengiz Apaydın, “2016 yılında 15 bin dosya uzlaşmayla sonuçlandı. Bu rakam 2020 yılında 222 bine kadar çıktı. Biz uzlaşmada büyük bir başarı elde ettik” diyerek uzlaşan taraflara teşekkür etti.