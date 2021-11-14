Bu ile gelecek olanlara iki doz aşı ya da karantina zorunluluğu

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı 40 Saylı karar neticesinde Samsun'a yurt dışından bazı ülkelerden gelecek kişilere PCR test sonucunun ibrazı, en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğinin belgelenmesi ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenlerin ise ikametgahlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınmalarına karar verildi.

Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi adına ise uçak ve gemi mürettebatı, gemi adamı ile TIR şoförleri PCR ve karantina uygulamasından muaf tutulmasına hükmedildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. maddesine istinaden Samsun Vali Vekili Şevket Cinbir başkanlığında corona virüse (Covid-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplandı. Toplantıda Covid-19 salgınının yeni varyantlarının Türkiye'ye girişinin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın E-89780865-153-18513 sayılı genelgesi doğrultusunda alınması gereken tedbirlerin görüşüldü.

Görüşmeler neticesinde Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgının seyrinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nca getirilen yeni teklifleri içeren E-89780865-153-18513 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda toplanmış ve yeni tedbirlerin 15 Kasım 2021 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere Samsun genelinde uygulanmasına karar verdi.

BİRÇOK ÜLKEDEN GELEN YASAL ZORUNLULUK

Alınan kararlar kapsamında yapılan açıklamada, "Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan ülkemize gelen kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucunun ibrazı gerekmektedir.

Yine Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan doğrudan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılanlardan? Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyenlerin (tam aşılı) ülkemize girişte karantina uygulamasından muaf tutulmalarına, Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenlerin ise ikametgahlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınmalarına, karantina sürecinin 10. gününde PCR testine tabi tutulmalarına, 10. gün yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantinalarının sonlandırılmasına, 10. günde PCR testi yaptırmayanların 14 gün süreyle karantinada tutulmalarına, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan güncel pandemi rehberleri doğrultusunda hareket edilmesine, belirtilen ülkelerden ebeveynleri ile birlikte yolculuk yapmak kaydıyla ülkemize giriş yapacak 12 yaşından büyük ve 18 yaşından küçük olup tam aşılı olduğunu belgeleyemeyen gençlerin ise 72 saat öncesinde alacakları negatif PCR test sonucu ile uçuşa kabul edilmelerine, bu kişiler için ikametlerinde tekrar PCR testi uygulanmasına, PCR test sonucu negatif çıkanlar karantina uygulamasından muaf tutulmalarına, yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümlerinin saklı olmasına karar verilmiştir" denildi.

Valilikten yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Yukarıda belirtilen tedbirlerin Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız ile Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde uygulanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre söz konusu Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."