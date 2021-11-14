Başkent'te freni boşalan kamyon 10 aracı altına aldı

Ankara Şehir Hastanesi sağlık personelinin yüzde 99'u aşılı
Ankara Şehir Hastanesi sağlık personelinin yüzde 99'u aşılı
Erdoğan: Memur kardeşlerim, bunlara pabuçu bırakmayacak
Erdoğan: Memur kardeşlerim, bunlara pabuçu bırakmayacak
AK Parti'nin gündemi 'asgari ücret' olacak
AK Parti'nin gündemi 'asgari ücret' olacak
Ak Parti'den EYT'liler hakkında arka arkaya çok farklı sesler çıkıyor
Ak Parti'den EYT'liler hakkında arka arkaya çok farklı sesler çıkıyor
Eski bakan üç ayrı yerden, üç ayrı maaş mı alıyor?
Eski bakan üç ayrı yerden, üç ayrı maaş mı alıyor?
TUSAŞ İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti
TUSAŞ İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti
FETÖ itirafçıları 467 kişinin adını verdi! 70'i aktif kamu görevlisi
FETÖ itirafçıları 467 kişinin adını verdi! 70'i aktif kamu görevlisi
Ekim ayı yağış raporu açıklandı: 2 ilde bir gün yağmur yağdı
Ekim ayı yağış raporu açıklandı: 2 ilde bir gün yağmur yağdı
Öğretmenler yurt içinde yüzde 20 indirimli uçacak
Öğretmenler yurt içinde yüzde 20 indirimli uçacak
İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi
İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Ehliyet sınavlarında animasyonlu soru dönemi
Ehliyet sınavlarında animasyonlu soru dönemi
TOGG banttan inmeden aranan teknik elemanlar mezun oluyor
TOGG banttan inmeden aranan teknik elemanlar mezun oluyor
Cumhur İttifakı üzerinde çalışıyor! Asgari ücretten vergi kalkarsa 750 TL artış söz konusu
Cumhur İttifakı üzerinde çalışıyor! Asgari ücretten vergi kalkarsa 750 TL artış söz konusu
'Gram altın fiyatlarında kısa vadede düşüş olacak'
'Gram altın fiyatlarında kısa vadede düşüş olacak'
Şampiyon öğretmen! Dünya onu ve başarılarını konuşuyor
Şampiyon öğretmen! Dünya onu ve başarılarını konuşuyor
Milyonların gözü yeni asgari ücrette! İşçi ve işveren ne istiyor?
Milyonların gözü yeni asgari ücrette! İşçi ve işveren ne istiyor?
Hükümetin ekonomideki 5 aşamalı sosyal planı
Hükümetin ekonomideki 5 aşamalı sosyal planı
Ermeni kökenli kaymakam ataması ya da oluşturduğu şaşkınlık
Ermeni kökenli kaymakam ataması ya da oluşturduğu şaşkınlık
MEB, fizyoterapist ve aşçı alımı sonuçlarını açıkladı
MEB, fizyoterapist ve aşçı alımı sonuçlarını açıkladı
Kovid-19 sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkiledi
Kovid-19 sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkiledi
Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı
Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek
Cam, metal ve plastik ürünlerdeki ücret iadesinin detayları netleşti
Cam, metal ve plastik ürünlerdeki ücret iadesinin detayları netleşti
Bakan Yanık'tan engelli vatandaşlara 'atama' müjdesi
Bakan Yanık'tan engelli vatandaşlara 'atama' müjdesi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
İstanbul'da oto galerisine silahlı baskın: Aynı aileden 3 ölü
İstanbul'da oto galerisine silahlı baskın: Aynı aileden 3 ölü
Ak Parti'li Vekil: İstifa ettim ama beni vazgeçirdiler
Ak Parti'li Vekil: İstifa ettim ama beni vazgeçirdiler
Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan illerimiz
Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan illerimiz
Haftalık vaka sayıları açıklandı
Haftalık vaka sayıları açıklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Başkent'te freni boşalan kamyon 10 aracı altına aldı

Başkent'te freni boşalan kamyon, 10 araca çarparak durabildi. Araçların çoğunun kullanılamaz hale geldiği kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Kasım 2021 18:36
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, Keçiören ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bölük Caddesi üzerinde park halinde olan 06 BJ 5025 plakalı kamyonun freni boşaldı. Freni boşalan ve sürücüsü olmayan kamyon, kendi halinde hareket ederek önünde park halinde bulunan diğer araçlara çarptı. Toplamda 10 araca çarparak durabilen kamyon kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza alanı güvenlik güçlerince emniyet şeritleri ile çevrilirken, itfaiye ekipleri de sıkışan araçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürdü.

"Allah'tan içinde kimse yoktu"

Olay anını gören ve büyük çaplı bir kaza meydana geldiğini belirten Yunus Emre Aydın, "Tır yukarıdan freni boşalıp geldi. Burada 2 tane araca maddi olarak zarar verdi oradan da merdivenlerden yuvarlanarak devrildi. Orada da 2 araç daha zarar gördü. Mahalle olarak da birkaç aracımız zarar gördü. Biz hepimiz de olay anında mahalledeydik" şeklinde konuştu.

Olay anını gören diğer bir vatandaş ise, "Araç yukarıda okulun orada duruyormuş ve freni boşalmış herhalde, aşağı doğru sağa sola yalpalayarak gelmiş. En son burada 2 arabaya vurup, oradan direğe, direkt merdivenlerin oradan aşağı uçmuş. İki aracı altına alıp öyle durabilmiş. Olay anında ben mahalledeydim. Biz de canlı gördük. İçinde Allah'tan kimse yoktu, bir can kaybı olmadı. Olan maddi hasar, geçmiş olsun" diye konuştu.

#
Doktoru ve sağlık çalışanını darp eden zanlı gözaltına alındı
Doktoru ve sağlık çalışanını darp eden zanlı gözaltına alındı
Esenyurt'ta öğrencilerin havacılık hayali kabusları oldu
Esenyurt'ta öğrencilerin havacılık hayali kabusları oldu
Babasını boğazını keserek öldürdü
Babasını boğazını keserek öldürdü
TUSAŞ İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti
TUSAŞ İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti
Kafasına kalas düşen inşaat ustası öldü
Kafasına kalas düşen inşaat ustası öldü
Eşi tarafından öldürülen kadının, 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı
Eşi tarafından öldürülen kadının, 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı

Bu Habere Tepkiniz

Çalışma Bakanı açıkladı. 3600 Ocak'ta TBMM'ye gelecek
Çalışma Bakanı açıkladı. 3600 Ocak'ta TBMM'ye gelecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 3600 Ek Göstergede çalışmalarımız sona yaklaşıyor. Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz.
Öğretmen devamsızlığında müdür yardımcısına ceza verilir mi?
Öğretmen devamsızlığında müdür yardımcısına ceza verilir mi?
Danıştay 2. Dairesi, 118 gün göreve gelmeyen öğretmen için takip ve kontrol görevini yerine getirmeyen müdür yardımcısı için verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Doçent unvanı alan araştırma görevlisi tez danışmanlığı yapabilir mi?
Doçent unvanı alan araştırma görevlisi tez danışmanlığı yapabilir mi?
Yükseköğretim kurumlarında, doçent unvanı alan ve öğretim üyesi harici kadrolarda görev yapan öğretim elemanlarının tez danışmanlığı görevini yürütmesinde sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Hacettepe üniversitesi e-Devletten alınan belgeleri kabul etmiyor!
Hacettepe üniversitesi e-Devletten alınan belgeleri kabul etmiyor!
Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanı kadrolarına başvurularda e-devletten alınan karekodlu belgeleri kabul etmeyeceğini, teslim edilecek belgelerin aslı veya onaylı sureti olmasını istedi.
Doktor öğretim üyesi atamasında, dekan jüri üyesi olabilir mi?
Doktor öğretim üyesi atamasında, dekan jüri üyesi olabilir mi?
Danıştay Sekizinci Dairesi, zorunluluk içeren durumlar haricinde dekanın doktor öğretim üyesi atamalarında jüri üyesi olarak yer almasını hukuka aykırı buldu!
Belediye Başkanlığı, sosyal medya hesabından vatandaşı engelleyebilir mi?
Belediye Başkanlığı, sosyal medya hesabından vatandaşı engelleyebilir mi?
Ankara İdare Mahkemesi, belediye başkanlığının sosyal medya hesaplarından gerçek kişilerin engellenmesinin davacının kamusal alana katılmaktan dışlanması ve siyasi görüş temelinde ayrımcılığa uğraması anlamına geldiğini belirtti ve iptal kararı verdi.
Psikologların fiili hizmet zammı hakkı kaldırıldı
Psikologların fiili hizmet zammı hakkı kaldırıldı
SGK Başkanlığı, Sağlık Bakanlığının bildirimi üzerine psikologlarına fiili hizmet zammından yararlanama haklarının iptal edildiğini belirtti.
İstifa eden sözleşmeli personel, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?
İstifa eden sözleşmeli personel, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?
İstifa eden infaz ve koruma memuru, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?
OHAL'den dönen memurların özlük hakları ile ilgili 'mahsup' ayrıntısı!
OHAL'den dönen memurların özlük hakları ile ilgili 'mahsup' ayrıntısı!
Danıştay: OHAL'den dönenlerin elde ettiği gelirler alacaklarından düşülsün
Devlet Memurların Yer Değiştirme Yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik yapılmıştır?
Devlet Memurların Yer Değiştirme Yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik yapılmıştır?
Bu günkü Resmi Gazete'de "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklik yürürlüğe girmiştir.
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan örnek uzlaştırma
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan örnek uzlaştırma
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘Hakaret’ ve ‘basit tehdit’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında taraflar, üniversitede okuyan kız öğrencilerine aylık 10 bin lira burs ödenmesi şartıyla uzlaştı. Örnek teşkil eden uzlaşma kararına ilişkin konuşan Cumhuriyet Savcısı Cengiz Apaydın, “2016 yılında 15 bin dosya uzlaşmayla sonuçlandı. Bu rakam 2020 yılında 222 bine kadar çıktı. Biz uzlaşmada büyük bir başarı elde ettik” diyerek uzlaşan taraflara teşekkür etti.
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Kitabında Atatürk'e hakaret mi etti?
Kitabında Atatürk'e hakaret mi etti?
Nobelli yazar Orhan Pamuk son kitabı 'Veba Geceleri' kitabında Atatürk'e ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiğine yönelik suçlamalara ilk kez yanıt verdi. İşte o açıklama...