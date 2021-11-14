THY, 4 ülkeye uçuşları durdurdu
Türk Hava Yolları, Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarını 15 Kasım'dan itibaren durdurduğunu açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Kasım 2021 19:36
Türk Hava Yolları, Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarını 15 Kasım'dan itibaren durdurduğunu açıkladı.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "
Değerli misafirlerimiz; Kovid_19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00:00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Seyahat sağlığı ve güvenliği Türk Hava Yolları için en öncelikli konudur" ifadelerini kullandı