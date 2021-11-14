Diyalize giren hastaların yüzde 40'ı şeker hastası

CHP'li Başkan yardımcısı eşini belediyeye işe aldı
CHP'li Başkan yardımcısı eşini belediyeye işe aldı
Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili müjdeyi duyurdu
Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili müjdeyi duyurdu
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Ankara Şehir Hastanesi sağlık personelinin yüzde 99'u aşılı
Ankara Şehir Hastanesi sağlık personelinin yüzde 99'u aşılı
Erdoğan: Memur kardeşlerim, bunlara pabuçu bırakmayacak
Erdoğan: Memur kardeşlerim, bunlara pabuçu bırakmayacak
AK Parti'nin gündemi 'asgari ücret' olacak
AK Parti'nin gündemi 'asgari ücret' olacak
Ak Parti'den EYT'liler hakkında arka arkaya çok farklı sesler çıkıyor
Ak Parti'den EYT'liler hakkında arka arkaya çok farklı sesler çıkıyor
Eski bakan üç ayrı yerden, üç ayrı maaş mı alıyor?
Eski bakan üç ayrı yerden, üç ayrı maaş mı alıyor?
TUSAŞ İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti
TUSAŞ İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti
FETÖ itirafçıları 467 kişinin adını verdi! 70'i aktif kamu görevlisi
FETÖ itirafçıları 467 kişinin adını verdi! 70'i aktif kamu görevlisi
Ekim ayı yağış raporu açıklandı: 2 ilde bir gün yağmur yağdı
Ekim ayı yağış raporu açıklandı: 2 ilde bir gün yağmur yağdı
Öğretmenler yurt içinde yüzde 20 indirimli uçacak
Öğretmenler yurt içinde yüzde 20 indirimli uçacak
İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi
İkinci el on-line oto pazarında zirve değişmedi
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Ehliyet sınavlarında animasyonlu soru dönemi
Ehliyet sınavlarında animasyonlu soru dönemi
TOGG banttan inmeden aranan teknik elemanlar mezun oluyor
TOGG banttan inmeden aranan teknik elemanlar mezun oluyor
Cumhur İttifakı üzerinde çalışıyor! Asgari ücretten vergi kalkarsa 750 TL artış söz konusu
Cumhur İttifakı üzerinde çalışıyor! Asgari ücretten vergi kalkarsa 750 TL artış söz konusu
'Gram altın fiyatlarında kısa vadede düşüş olacak'
'Gram altın fiyatlarında kısa vadede düşüş olacak'
Şampiyon öğretmen! Dünya onu ve başarılarını konuşuyor
Şampiyon öğretmen! Dünya onu ve başarılarını konuşuyor
Milyonların gözü yeni asgari ücrette! İşçi ve işveren ne istiyor?
Milyonların gözü yeni asgari ücrette! İşçi ve işveren ne istiyor?
Hükümetin ekonomideki 5 aşamalı sosyal planı
Hükümetin ekonomideki 5 aşamalı sosyal planı
Ermeni kökenli kaymakam ataması ya da oluşturduğu şaşkınlık
Ermeni kökenli kaymakam ataması ya da oluşturduğu şaşkınlık
MEB, fizyoterapist ve aşçı alımı sonuçlarını açıkladı
MEB, fizyoterapist ve aşçı alımı sonuçlarını açıkladı
Kovid-19 sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkiledi
Kovid-19 sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkiledi
Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı
Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek
Öğretmenlerin mesleki çalışma programı uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek
Cam, metal ve plastik ürünlerdeki ücret iadesinin detayları netleşti
Cam, metal ve plastik ürünlerdeki ücret iadesinin detayları netleşti
Bakan Yanık'tan engelli vatandaşlara 'atama' müjdesi
Bakan Yanık'tan engelli vatandaşlara 'atama' müjdesi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
İstanbul'da oto galerisine silahlı baskın: Aynı aileden 3 ölü
İstanbul'da oto galerisine silahlı baskın: Aynı aileden 3 ölü
Ana sayfaHaberler Sağlık

Diyalize giren hastaların yüzde 40'ı şeker hastası

Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Görçin, 30-40 yıl önce diyalize giren 100 hastadan 5-10'unun şekere bağlı böbrek yetmezliği hastası olduğunu belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Kasım 2021 21:32
Yazdır
Diyalize giren hastaların yüzde 40'ı şeker hastası

Türk Böbrek Vakfı (TBV) Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi Dr. Bilal Görçin, 30-40 yıl önce diyalize giren 100 hastadan 5-10'unun şekere bağlı böbrek yetmezliği hastası olduğunu belirterek, "Günümüzde dünyada ve ülkemizde diyalize giren hastaların ortalama yüzde 40'ı şeker hastalığı nedeniyle böbrekleri bozulan ve bu nedenle haftanın 3 günü diyalize girmek zorunda kalan hastalar." dedi.

Bilal Görçin, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, şeker hastalığının tedavisindeki ana amacı, "ilaç veya insülinle hastanın şekerini düşürürken organları korumak" şeklinde tanımlarken, şeker hastalığının göz, kalp, beyin, böbrek, damarlar ve sinirleri ilerleyici ve geri dönüşümsüz harap eden bir hastalık olduğunu dile getirdi.

Şeker oranı düşük olduğunda organların korunduğunu belirten Görçin, şeker hastalığının organları 15-20 yıl içerisinde bozduğunu, hastalığın beraberinde yüksek tansiyonun, gut, kilo, kolesterol yüksekliği gibi diğer risk faktörlerinin yanı sıra sigara kullanımı da varsa şekerin organ harabiyetinin daha hızlı ve daha erken olduğunu anlattı.

Görçin, insan vücudundaki kanın yüzde 22'sinin doğrudan böbreklere gittiğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Yüksek şeker içeren kan böbreklere geldiği zaman böbreklerin damarlarını bozuyor ve böbreklerin süzme fonksiyonlarını etkileyerek hastaları diyalize götürüyor. 30-40 yıl önce diyalize giren 100 hastadan 5-10'u şekere bağlı böbrek yetmezliğiydi. Günümüzde dünyada ve ülkemizde diyalize giren hastaların ortalama yüzde 40'ı şeker hastalığı nedeniyle böbrekleri bozulan ve bu nedenle haftanın 3 günü diyalize girmek zorunda kalan hastalar. 30-40 yıl önce şeker hastaları diyalizi görecek kadar yaşamıyordu çünkü hastaların böbreklerini tamamen yok edip diyalize sebep oluyordu. Birinci sebep, hekime ulaşmada zorluk, ilaca ulaşmada zorluk nedeniyle daha erken vefat etmeleriydi. İkinci sebep de şeker hastalığı oranının artması. Özellikle beslenme şekli, daha organik olmayan beslenme, sedanter (hareketsiz) hayat ve kilo, toplumdaki şeker hastalığı oranını yükseltti. Yaşam şekli, ilaçlar, beslenme şekilleri şeker sıklığını çok ciddi bir şekilde artırıyor ve bu hastalar da uzun süre yaşadığı için diyalize girenler, böbrek nakli olanlar, kalp krizi geçirenler, felç olanlar, gözlerini kaybedenler oluyor."

Ailede şeker hastalığı varsa veya risk faktörlerini taşınıyorsa mutlaka yaşam şeklini değiştirmek gerektiğine işaret eden Görçin, önerilerini şöyle sıraladı:

"Mutlaka hareket etmek lazım. Ne kadar hareket ederseniz, kaslar şekere harcar, depo edilmez. Haftada en az 1,5-2 saat bunu 3-4'e bölerek hareket etmek gerekiyor. Beslenmede de doğal gıdalar tercih edilmeli. Hazır, buzdolabında saklanan, mikrodalgada ısıtılan gıdalardan ziyade doğal beslenmeli, sebzeye ağırlık verilmeli ve tuzdan uzak durulmalı."

Görçin, şeker hastalarının mutlaka hekim kontrolünü sürdürmeleri ve ilaçlarını kullanmaları gerektiğini belirterek, "Hastaların yaptığı en büyük hata 'Şeker ilacı kullanıyorum, bunlar benim böbreğimi bozar, kalbimi bozar.' diye düşünmeleri. İlaçları kullanmazsanız şeker geri dönüşümsüz hasarlar yapar ve sonuçta ciddi hastalıklara yol açar." diye konuştu.

"Şeker hastalığı kronik böbrek yetmezliğine sebep olabiliyor"

Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın da şeker hastalığının böbrekleri olumsuz etkileyerek böbrek hastalığına, kronik böbrek yetmezliğine sebep olabildiğini dile getirerek, "Şeker hastalığından dolayı böbreklerini kaybetmiş diyaliz hastalarımız hem böbreklerinin artık çalışmaması nedeniyle buna göre bir beslenme programına sahipler hem şekerlerini kontrol etmek zorundalar. Bu gerçekten çok zor." dedi.

Sağlıklı beslenme ve şeker tüketimine dikkat etmek gerektiğine işaret eden Aydın, "Mutlaka dışarıdan yediğimiz yiyeceklerin içindeki şeker miktarına bakmak ve şekerin türüne de çok dikkat etmek gerekiyor. Nişasta bazlı şeker veya tatlandırıcı kullanılmış olabilir, bunların hepsi şeker hastalığına davetiye çıkarıyor." diye konuştu.

Aydın, günlük enerji miktarının en fazla yüzde 10'unun şekerden alınabileceğini kaydederek, şunları söyledi:

"Bu, sağlıklı şeker yani meyve şekeri olursa çok daha iyi olur. Günde 3 porsiyon kadar meyve yersek tüketebileceğimiz şeker miktarını almış oluruz. Dikkat etmemiz gereken, doğru miktar ve doğru sıklık. Çünkü 3 porsiyon meyveyi bir anda yersek de doğru sıklıkta ve doğru miktarda tüketmemiş oluruz. Sabah, öğle, akşam ara öğünlere bölecek şekilde yemek çok daha sağlıklı."

"Bu hastalığa yakalandığında hiçbir yere gidemiyorsun"

KAPAT [X]

Böbrek yetmezliği hastası 74 yaşındaki İlyas Fazıl Şenol da 20 yıldır şeker hastası olduğunu ve son 3,5 yıldır diyalize bağlı yaşadığını kaydetti.

Haftada 3 gün 4 saat diyalize girdiğini anlatan Şenol, "Yaşamımı diyalizle sürdürüyorum. Diyalizden sonra yorgunluk çekiyorum. Herkese tavsiyem, yemelerine dikkat etmeleri, kilo almasın, şeker zehir. Çalışıyorsun, tam bir şeyler elde ediyorsun ama bu hastalığa yakalandığında hiçbir yere gidemiyorsun." dedi.

#
Uzmanlardan merdiven altı estetik uyarısı
Uzmanlardan merdiven altı estetik uyarısı
Geliştirdiği projeyle dünya çapında 12 bilim insanından biri oldu
Geliştirdiği projeyle dünya çapında 12 bilim insanından biri oldu
'Aşılanmamış olan grup için kış mevsimi ciddi risk içeriyor'
'Aşılanmamış olan grup için kış mevsimi ciddi risk içeriyor'
Ambalajsız kekler tüketime uygun değil
Ambalajsız kekler tüketime uygun değil
Pandemi döneminde çocuk ve ergenlerin ruhsal yapıları değişti
Pandemi döneminde çocuk ve ergenlerin ruhsal yapıları değişti
Pasif içicilik akciğer kanseri riskini yüzde 30 artırıyor
Pasif içicilik akciğer kanseri riskini yüzde 30 artırıyor

Bu Habere Tepkiniz

Çalışma Bakanı açıkladı. 3600 Ocak'ta TBMM'ye gelecek

Çalışma Bakanı açıkladı. 3600 Ocak'ta TBMM'ye gelecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 3600 Ek Göstergede çalışmalarımız sona yaklaşıyor. Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz.
Öğretmen devamsızlığında müdür yardımcısına ceza verilir mi?

Öğretmen devamsızlığında müdür yardımcısına ceza verilir mi?

Danıştay 2. Dairesi, 118 gün göreve gelmeyen öğretmen için takip ve kontrol görevini yerine getirmeyen müdür yardımcısı için verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Doçent unvanı alan araştırma görevlisi tez danışmanlığı yapabilir mi?

Doçent unvanı alan araştırma görevlisi tez danışmanlığı yapabilir mi?

Yükseköğretim kurumlarında, doçent unvanı alan ve öğretim üyesi harici kadrolarda görev yapan öğretim elemanlarının tez danışmanlığı görevini yürütmesinde sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Hacettepe üniversitesi e-Devletten alınan belgeleri kabul etmiyor!

Hacettepe üniversitesi e-Devletten alınan belgeleri kabul etmiyor!

Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanı kadrolarına başvurularda e-devletten alınan karekodlu belgeleri kabul etmeyeceğini, teslim edilecek belgelerin aslı veya onaylı sureti olmasını istedi.
Doktor öğretim üyesi atamasında, dekan jüri üyesi olabilir mi?

Doktor öğretim üyesi atamasında, dekan jüri üyesi olabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, zorunluluk içeren durumlar haricinde dekanın doktor öğretim üyesi atamalarında jüri üyesi olarak yer almasını hukuka aykırı buldu!
Belediye Başkanlığı, sosyal medya hesabından vatandaşı engelleyebilir mi?

Belediye Başkanlığı, sosyal medya hesabından vatandaşı engelleyebilir mi?

Ankara İdare Mahkemesi, belediye başkanlığının sosyal medya hesaplarından gerçek kişilerin engellenmesinin davacının kamusal alana katılmaktan dışlanması ve siyasi görüş temelinde ayrımcılığa uğraması anlamına geldiğini belirtti ve iptal kararı verdi.
Psikologların fiili hizmet zammı hakkı kaldırıldı

Psikologların fiili hizmet zammı hakkı kaldırıldı

SGK Başkanlığı, Sağlık Bakanlığının bildirimi üzerine psikologlarına fiili hizmet zammından yararlanama haklarının iptal edildiğini belirtti.
İstifa eden sözleşmeli personel, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?

İstifa eden sözleşmeli personel, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?

İstifa eden infaz ve koruma memuru, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?
OHAL'den dönen memurların özlük hakları ile ilgili 'mahsup' ayrıntısı!

OHAL'den dönen memurların özlük hakları ile ilgili 'mahsup' ayrıntısı!

Danıştay: OHAL'den dönenlerin elde ettiği gelirler alacaklarından düşülsün
Devlet Memurların Yer Değiştirme Yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik yapılmıştır?

Devlet Memurların Yer Değiştirme Yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik yapılmıştır?

Bu günkü Resmi Gazete'de "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklik yürürlüğe girmiştir.
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan örnek uzlaştırma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan örnek uzlaştırma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘Hakaret’ ve ‘basit tehdit’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında taraflar, üniversitede okuyan kız öğrencilerine aylık 10 bin lira burs ödenmesi şartıyla uzlaştı. Örnek teşkil eden uzlaşma kararına ilişkin konuşan Cumhuriyet Savcısı Cengiz Apaydın, “2016 yılında 15 bin dosya uzlaşmayla sonuçlandı. Bu rakam 2020 yılında 222 bine kadar çıktı. Biz uzlaşmada büyük bir başarı elde ettik” diyerek uzlaşan taraflara teşekkür etti.
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Kitabında Atatürk'e hakaret mi etti?

Kitabında Atatürk'e hakaret mi etti?

Nobelli yazar Orhan Pamuk son kitabı 'Veba Geceleri' kitabında Atatürk'e ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiğine yönelik suçlamalara ilk kez yanıt verdi. İşte o açıklama...