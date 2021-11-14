Kentte vakalar arttı! 3 haftadır haritada birinci sırada
Karabük, 30 Ekim ile 5 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık vaka haritasında 536,50 rakamı ile yine ilk sırada yer aldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Kasım 2021 22:31
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 30 Ekim ile 5 Kasım için 100 bin kişide görülen koronavirüs haritasında Karabük, vaka yoğunluğunda yine birinci sırada yer aldı.
16-22 Ekim haftasında 552,92, 23-29 Ekim tablosunda ise 534,04 olan rakam Karabük, 30 Ekim-5 Kasım arasında 536,50 oldu.
3 haftadır vaka oranında birinci sırada yer alan Karabük'te İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlığını korumak ve koronavirüsle mücadele için aşılama çalışmalarını hızlandırdı.
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