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15 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları

15 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Kasım 2021 00:05
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15 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek MKYK toplantısına katılacak. (Ankara/14.00)

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek resmigeçit töreni ile Yeni Girne Askeri Hastanesinin temel atma, toplu açılış ve lansman törenlerine katılacak.

(Lefkoşa)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iki Bakanlık arasında yapılacak "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü" imza törenine katılacak.

(İstanbul/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, valiliği ziyaret edecek, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen 9 projenin toplu açılış törenine katılacak, ardından belediye başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ve Safranbolu eski çarşıda esnafı ziyaret edecek.

(Karabük/10.00/11.00/12.00/12.30/16.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi kapsamında yapımı devam eden, Başakşehir-Kayaşehir-Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak Sazlıdere Köprüsü Şatiyesi'nde incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini, ekim ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini ve konut satış istatistiklerini açıklayacak.

KAPAT [X]

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'a resmi ziyaretinde Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelecek.

(Tahran)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Telekom ile yapılacak ve Atatürk Kültür Merkezi'nin teknik, sanatsal ve kültürel yönetiminin uluslararası standartlara göre yürütülmesini sağlamayı amaçlayan iş birliği anlaşmasının imza törenine, ardından "Gelecek Gençlerin / Kültür Endüstrileri Destek Programı"nın tanıtım programına katılacak.

(İstanbul/10.00/12.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında KADEM tarafından yürütülen "Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri" projesinin kapanış töreni ile Türkiye Bilardo Federasyonunun tesis açılışına katılacak.

(Ankara/11.00/15.00)

2- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, G Grubu'nda, 16 Kasım'da deplasmanda Karadağ'la yapılacak maça ilişkin Podgorica Şehir Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, milliler son çalışmasını da statta yapacak.

(Podgorica/21.00/21.30)

- Karadağ Milli Takımı Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, Türkiye maçına ilişkin Karadağ Futbol Federasyonunun merkez binasında düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; Karadağ Milli Takımı son çalışmasını DG Arena'da gerçekleştirecek.

(Podgorica/16.00/19.00)

3- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasında Üsküdar Belediyespor-Tekirdağspor maçı yapılacak.

(İstanbul/15.30)

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Doçent unvanı alan araştırma görevlisi tez danışmanlığı yapabilir mi?

Yükseköğretim kurumlarında, doçent unvanı alan ve öğretim üyesi harici kadrolarda görev yapan öğretim elemanlarının tez danışmanlığı görevini yürütmesinde sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.
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Doktor öğretim üyesi atamasında, dekan jüri üyesi olabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, zorunluluk içeren durumlar haricinde dekanın doktor öğretim üyesi atamalarında jüri üyesi olarak yer almasını hukuka aykırı buldu!
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