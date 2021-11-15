YSK personeli için '2 yıl çalışma' şartı geldi

YSK Başkanlığı hem Memur, Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliğinde hem de görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikler 15 Kasım 2021 atrihli Resmi Gazetede yayımlandı.

YSK Memur, Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler şu şekildedir:

Memur alımında nihai liste kurulun internet sitesinde yayımlandıktan sonra ayrıca adaylara yazılı bildirim yapılmaktaydı. Yazılı bildirim şartı kaldırılmıştır. Kurulun internet sitesindeki ilan adaylara tebliğ hükmünde olacaktır. Yönetmelik ekinde yer alan ve ilçelerin hangi bölgede olduğunu gösteren cetvel güncellenmiştir. Seçim müdürü ve müdür yardımcıları zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olup, Zorunlu hizmet süreleri, beşinci ve dördüncü bölgelerde üç yıl, üçüncü bölgede dört yıl, ikinci bölgede beş yıl, birinci bölgede altı yıldır.

Görevde yükselme yönetmeliğinde yapılan değişiklikler

1- Görevde yükselme suretiyle atanmada, genel şart olarak şu düzenleme yer almaktadır:

"İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere sınav tarihi itibariyle Kurul Teşkilatında en az bir yıl çalışmış olmak."

Bu genel şartta yer alan 1 ibaresi 2 olarak değiştirilmiştir. Dolaysıyla YSK'nın yayımlayacağı görevde yükselme sınavına başvurabilmek için YSK'da en az 2 yıl çalışmış olma şartı aranacaktır.

2- c) Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için aranan şartlardan birisi şu şekildedir:

"Çözümleyici, mühendis, istatistikçi, şef, ayniyat saymanı, programcı, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt katibi, tekniker ve memur (şahsa bağlı) kadrolarında toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak,"

15 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yeni düzenlemeye göre bu cümlede yer alan 6 yıl ibaresi 3 yıl olarak değiştirilmiştir.

3- İlan edilen kadroların bu şekilde doldurulamaması halinde boş kalan kadrolar için yeniden talep alınmak suretiyle başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılacağını öngören düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.

4- "Görevde yükselme sınavında başarılı olan adaylar sınavına girdikleri unvana atanarak göreve başlamadıkça unvanına denkliği sayılan diğer unvanlı görevlere atanamazlar" şeklinde yeni bir düzenleme yapılmıştır.