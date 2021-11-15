Abdurrahman Dilipak: Altıncı aşıyla çip takacaklar
Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, koronavirüs aşısına ilişkin "İnsanlara altıncı aşıdan sonra çip takarak insan-hayvan-makina arasında bir network hazırlamak istiyorlar" iddiasında bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Kasım 2021 00:44
Türkiye'de aşı karşıtlığıyla tanınan isimler arasında yer alan Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, katıldığı bir programda koronavirüs aşısına ilişkin iddialar ortaya attı.
Abdurrahman Dilipak, şu ifadeleri kullandı.
"2025 geçiş dönemi, global resetçiler için. Starlink projesini tamamladılar, 5G'yi tamamlamak üzereler, insanın yerini alacak olan humonoid isimli robotlar hazırlanıyor. Bunun yanında, cyborg'ler. İnsanlara altıncı aşıdan sonra çip takarak insan-hayvan-makina arasında bir network hazırlamak istiyorlar."
Abdurrahman Dilipak: "Altıncı aşıyla çip takacaklar"https://t.co/zvVe8NqUno pic.twitter.com/plKhAs9lCCHaber Global (@HaberGlobal) November 14, 2021