Bağdat-Minsk yeni göç yolu: Ormanda 16 saat yolculuk

Dünya günlerdir Belarus üzerinden Polonya, Litvanya ve Letonya'ya geçmeye çalışan göçmenlerin dramına tanıklık ediyor. Polonya'nın sınır geçişlerini durdurmasıyla, Belarus da göçmenlerin başkent Minsk'e dönmesine izin vermiyor. Bu nedenle göçmenler sınırda açlık, soğuk ve hastalıkla mücadele ediyor. Belarus-Polonya sınırında yaşananlardan sonra göçmenlerin çoğu Litvanya'ya yöneldi. Önümüzdeki günlerde Litvanya sınırında da büyük bir kriz yaşanacağı iddia ediliyor.

IRAKLI FİRMA İLE GELDİK

Litvanya da sınırı sıkıyor. Sınırı geçenler göçmen merkezlerinde toplanıyor. O merkezlerden birinde kalan Iraklılar Yeni Şafak'a konuştu. Ahmet El-Shadayi'nin anlattıkları, Bağdat'tan Belarus'a yeni bir göç rotasının oluştuğunu ortaya koydu: "3 arkadaş 1 ay önce Avrupa'ya gitmeye karar verdik. Bağdat'ta bir turizm firmasına başvurup vize ve uçak için 700 dolar ödedik. Yani başka ülkeler tarafından ücretsiz taşındığımız iddiaları gerçek dışı."

16 SAAT YÜRÜDÜK

"Uçakla Belarus'un Minsk kentine ulaştık. Birkaç gün kaldıktan sonra taksi tutup Litvanya sınırına geçtik. Ardından ormandaki uzun yolculuğumuz başladı. 16 saat boyunca soğukta hiç durmadan yürüdük. Yağmur da başladı. Yanımıza doğru dürüst yiyecek almamıştık. Bir bilinmezliğe doğru gidiyorduk. Litvanya'ya girmeyi başardık ve polis bizi bekleme merkezine getirdi. Hala yaşadığıma inanamıyorum."

Cezaevini göçmen merkezine çevirdiler

Litvanya, geçtiğimiz ay ülkenin güneybatısında yer alan en büyük cezaevini göçmen ağırlama merkezine çevirdi. Daha önce burada kalan mahkum ve tutuklular, ülkenin diğer bölgelerindeki cezaevlerine dağıtıldı. Belarus'u göçmenlerin Avrupa Birliği topraklarına geçişini kolaylaştırmakla suçlayan Litvanya, sınıra yasadışı göçü önlemek için duvar öreceğini duyurmuştu.

Hatice Saka