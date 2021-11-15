AK Parti MYK bugün toplanıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EYT sunumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplanıyor. Toplantılarda EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge ile ilgili değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

BAKAN SOYLU'DAN MÜLTECİ VE OPERASYON SUNUMU

Önce MKYK'yı toplayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra MYK üyeleriyle bir araya gelecek. MKYK'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadele başta olmak üzere göç, sınırlar ve yapılacak operasyonlarla ilgili bir sunum yapacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK üyelerinden sahadaki izlenimlerini dinleyecek ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK ve MKYK bugün toplanacak

EYT MASADA

Daha sonra MYK toplantısına başkanlık edecek olan Erdoğan, son dönemde siyasette yaşananlarla ilgili kurmaylarıyla değerlendirmeler yapacak. AK Parti kurmaylarının, EYT ile ilgili yapılması planlanan çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, kurmaylarından EYT ile ilgili görüşlerini de dinleyecek. Toplantıda, asgari ücret ve 3600 ek gösterge de gündeme gelecek. Sonrasında söz konusu 3 kritik başlık için yapılacak çalışmalarla ilgili yol haritası belirlenecek. 2023 seçimleri için sürekli sahada olan MYK üyeleri, vatandaşlardan gelen talepleri toplantıda aktaracak.

Öte yandan, Meclis'te görüşülen yasa teklifleri ve bütçe çalışmalarının yanı sıra, hazırlıkları devam eden yasa teklifi çalışmalarına ilişkin de Erdoğan'a bilgi aktarılacağı ifade ediliyor.

EBRU KARATOSUN / Türkiye

AK PARTİ'DE MYK TOPLANIYOR

Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi ve ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeyi ilk kez parti kurmaylarıyla birlikte değerlendirecek. Toplantının gündeminde dış politikanın yanısıra iç politika ve ekonomi de masaya yatırılacak.

LÜTFÜ TÜRKKAN GÜNDEME GELEBİLİR

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına küfür etmesini ile ilgili hukuki sürecin de gündeme gelmesi bekleniyor. Türkkan ile ilgili geçen hafta Ankara Başsavcılığı harekete geçmiş ve Türkkan ile ilgili fezleke hazırlanmıştı. Fezleke de TBMM Başkanlığı'na gönderilmişti. Fezleke hiç vakit kaybedilmeden TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na havale edilmişti. Bundan sonraki süreç ile ilgili AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın bilgi vermesi bekleniyor.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ: Bostancı'nın ayrıca Meclis'te görüşmeleri devam eden bütçe görüşmeleri takvimine ilişkin kurmayları bilgilendireceği öğrenildi.

2022 YILI YASAL DÜZENLEMELERİ MASADA

2022 yılında öncelikli olarak ele alınacak yasal düzenlemeler de masada olan bir diğer başlık olacak.

SEÇİM BARAJI: AK Parti, ülke genelinde seçim barajının düşürülmesi gibi önemli düzenlemelerin yer aldığı Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası ile ilgili düzenlemeyi, 6. Yargı paketini ve 3600 ek gösterge düzenlemesini 2022 takvimi içerisinde çıkarmayı planlıyor.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Toplantıların önemli gündem maddelerinden biri de Kovid-19 salgını ile mücadele olacak. Yaz boyunca seçim bölgelerinde olan kurmaylar, sonbaharda da sahada olmaya devam ediyor.

KÜÇÜK ESNAFA DESTEK: Toplantıda kurmaylar, hükümetin Kovid-19 kapsamında özellikle küçük esnafa verdiği desteğin sahadaki yansımalarını anlatacak.(Sabah Gazetesi)