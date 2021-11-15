Peşmerge Kerkük çevresine yerleşiyor

Irak'ta Peşmerge güçleri, Barzani'nin 2017 yılında yaptığı korsan referandum sonrası çekildiği bölgelere yeniden dönüyor. Özellikle Altınköprü bölgesinde Peşmerge unsurlarının hareketliliği gözlenirken Türkmeneli bölgesinde yeni bir Peşmerge işgali mi yaşanacak endişesi baş gösterdi.

Amerika'nın 2003 işgali sonrası ordusu dağıtılan ve ABD-İran çekişmesi sebebiyle siyasi, ekonomik, askeri krizin her geçen gün derinleştiği Irak'ta yapılan son seçimler yeni bir belirsizliği beraberinde getirdi. İran destekli partilerin büyük güç kaybettiği siyasi arenada Kürtler anahtar unsura dönüştü.

KERKÜK PAZARLIK KONUSU OLAMAZ

Gazetemize konuşan Türkmeneli Partisi Genel Başkanı Riyaz Sarıkahya, Kerkük başta olmak üzere tüm Türkmeneli'nin de bu durumdan etkilendiğini ifade etti. Kürtlerin 80 yıldır Kerkük'ü ele geçirme planı yaptığını söyleyen Sarıkahya, "Kürtler 1946'dan bu yana Kerkük'ü ele geçirme hayali kuruyor. ABD işgali sonrası doğan boşluktan faydalandılar ve kadim Türkmen şehrinin demografisi ile oynadılar. Türkmenler zorla göç ettirilirken binlerce Kürt Kerkük'e taşındı. Barzani referandumu sonrası çıkarıldıkları alana geri dönüş hazırlığı konusunda uzun süredir Bağdat ile pazarlık halinde. Ancak Kerkük'ün Erbil'e bağlanması fikri korkunç bir hata olur, buna müsaade etmeyiz" dedi.

Peşmergenin bölgeye yeniden dönüşü 20. Tümen adı altında gerçekleşiyor. Bağdat ile yapılan anlaşma neticesinde Kerkük şehir merkezine 8-10 kilometre mesafedeki Leylan ve Hasasu bölgelerine konuşlandırılan Peşmerge'nin Kerkük'ün doğusunda Cemcemal-Hanakin hattını takip ederek Mendeliye uzanan hat boyunca yerleştirilmesi planlanıyor. Diğer yandan kuzey ve batı aksında ise Musul'a kadar yine aynı unsurlar yerleştirilecek. Türkmeneli Partisi lideri Sarıkahya, Türkmen bölgelerinde konuşlanacak gücün Kürtlerden ibaret kalmasının yeni ve daha köklü sorunlara yol açacağını kaydetti. Sarıkahya, bu bölgelerin güvenliğinin Irak ordusu öncülüğünde kurulacak Türkmen askeri yapılanması ile sağlanabileceğini dile getirdi.

KERKÜK FEDERE BÖLGE OLSUN

Bölgenin Peşmergeye teslim edilmemesi konusunda uyarıda bulunan Sarıkahya, 2003 ABD işgali ile tartışmalı bölge ilan edilen Kerkük ve çevresinin federe bir yönetime dönüştürülebileceğini söyledi. Türkmen, Arap ve Kürtlerin eğitim, kültür gibi alanlarda özerk yapılar oluşturmasını teklif eden Riyaz Sarıkahya, Bağdat'a bağlı kalınarak kurulacak federatif yapının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

TÜRKMENELİ TEHDİT ALTINDA

Altınköprülüler Derneği Başkanı Bozkurt Köprülü de tüm Türkmenelinin büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu belirterek "Peşmergeyi bölgeye taşıma amacı ile DEAŞ aparatı kullanılıyor" dedi. Irak'ta devam eden siyasi çekişmelerin en fazla Türkmen topluluğuna zarar verdiğine vurgu yapan Köprülü, Kerkük çevresi Leylan, Dakuk, Dibis, Altınköprü gibi Kerkük'ü çevreleyen hattın, Irak ulusal ordu güçleri tarafından bilinçli olarak boş bırakıldığını ve DEAŞ saldırılarına açık hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Irak Türkmen Cephesi Siyasi Teşkilat Başkanı Mardin Gökkaya ise "Peşmerge girerse Kerkük'te kaos çıkar" endişesini dile getirdi. Gökkaya "Peşmergenin Kerkük'e dönüşü yeni ve uzun soluklu bir kaosu tetikler. Kerkük'te faili meçhuller, sokak infazları, Türkmenlere yönelik zorbalık, zorla göç ettirme planı kaldığı yerden devam eder" diye konuştu.

YILMAZ BİLGEN