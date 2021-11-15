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1 Aralık'tan itibaren kış lastiği zorunluluğu başlıyor

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyor. Uygulama öncesi aracının lastiklerini değiştirmek isteyen sürücüler oto lastikçilere akın etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Kasım 2021 07:39
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1 Aralık'tan itibaren kış lastiği zorunluluğu başlıyor

1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak kış lastiği uygulaması öncesi lastikçilerde hareketlilik başladı. Konya'da sürücüler araçlarının lastiklerini değiştirmek için oto lastikçilere akın etti.

1 ARALIK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Osman Doğan, "Fiyatlar, 13 jant 300 liradan bin 500 liraya kadar lastiğimiz var. Çeşitli lastikler olduğu için fiyatlarımız o şekilde değişiyor. Kış aylarında havanın 10 derece altına düştüğü anda takmamız gerekiyor. Kış lastiğinin amacı illa karda lastik takmak değildir. 10 derecenin altına düştüğü anda kış lastiği takmamız zorunlu hale gelmiş olmalı. Bunun sebebi ise lastiğin kauçuk oranı yani lastik üzerindeki dişler biraz daha yumuşadığı, yol tutuşu olduğu için daha sağlıklı sürüş olur. Frenleme mesafesi daha azalıyor aracın" ifadelerini kullandı.

"SON GÜNE BIRAKMAYIN"

Doğan, "Kış belli malum havalar soğumaya başladı. Bununla beraber 1 Aralık'ta kış lastiği taktırmak isteyen vatandaşlar bu işlemi son güne bırakmadan yani yoğunluk olmadan daha erkenden yavaş yavaş gelmelerini istiyoruz. Kar lastiğinde ince çizgiler var bunlara biz vakum deriz bunlar önemli. Onların vakumu ne kadar fazla olursa o kadar iyi olur, herhangi bir sıkıntı olmaz. Kış lastiği zaten marka marka değişir. Müşterilerimiz bütçesine göre alıp kış lastiğini kullanmasını istiyoruz" diye konuştu.

#araç sahipleri# kış lastiği
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